A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, visitou recentemente as novas instalações do Lago de Brazlândia para realizar uma vistoria técnica e oficializar a entrega da obra de revitalização. Celina destacou as diversas melhorias feitas na orla e reafirmou o compromisso do governo local com a segurança, o esporte e o lazer das famílias da região.A amplitude do projeto executado pelo governo, que transformou o espaço público em um amplo complexo de convivência. Entre as principais entregas está a recuperação total da orla, com calçamento e paisagismo refeitos para proporcionar mais conforto aos frequentadores. Também foi inaugurada uma pista de cooper, com espaço estendido e nivelado, dedicada inteiramente aos praticantes de caminhada e corrida. O complexo esportivo ganhou novas quadras de tênis e de futevôlei, modalidade na qual a governadora declarou ser fã e praticante. Outro destaque é a instalação de um letreiro turístico gigante com a frase "Eu Amo Brazlândia", que cria um novo ponto fotográfico e reforça a valorização da identidade local.Um dos momentos mais importantes da apresentação ocorreu na área de recreação infantil, onde Celina Leão usou o espaço para anunciar uma nova diretriz de segurança do governo. Segundo a governadora, foi estabelecida uma determinação direta à Novacap para que todos os novos parquinhos do Distrito Federal sejam construídos com materiais de plástico de alta resistência e compostos modernos. A medida visa substituir definitivamente as antigas estruturas de ferro, eliminando o risco de ferrugem e prevenindo acidentes e machucados nas crianças que utilizam os equipamentos públicos.Para celebrar a entrega da revitalização, o espaço já conta com sua primeira agenda oficial de lazer. Acompanhada por representantes da administração local, a governadora anunciou que a orla sediará um piquenique comunitário no próximo domingo. A iniciativa reforça a mensagem central da gestão de que o cuidado com a cidade está nos detalhes que impactam diretamente a qualidade de vida da população.