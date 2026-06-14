A partir de amanhã, segunda-feira (15 de junho), os serviços públicos municipais de Formosa deverão sofrer impactos em seu funcionamento. O Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Formosa (SINPREFOR) deflagra o início de uma paralisação de cinco dias da categoria, com encerramento previsto para a sexta-feira (19).Com o lema "Nossa luta é por respeito, valorização e direitos!", o movimento busca pressionar a administração municipal por melhores condições de trabalho e garantias trabalhistas, defendendo a premissa de que um "Servidor valorizado, cidade fortalecida". O ato tem o apoio da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (CONFETAM) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT-DF).O sindicato divulgou um cronograma intenso de atividades para a semana. A abertura oficial da paralisação ocorre nesta segunda-feira (15), a partir das 08h, com concentração na Praça Rui Barbosa. No local, os servidores assinarão a lista de presença e farão a divisão de tarefas. O documento oficial do sindicato garante que será feito o devido "respeito aos serviços essenciais no decorrer dos dias paralisados". Ainda na manhã de segunda, às 10h, os trabalhadores farão uma visita institucional à Câmara Municipal.Na terça-feira (16), a estratégia muda para a mobilização nas bases. Entre 08h e 11h30, grupos de servidores visitarão simultaneamente os locais de trabalho, divididos em três frentes: Educação (Escolas e CMEIs), Saúde (UBS e Vigilâncias) e setor Administrativo (Secretarias e Prefeitura).O ponto alto das manifestações em relação ao diálogo com o Executivo deve ocorrer na quarta-feira (17). Os servidores realizarão um Grande Ato Público às 08h, em frente à Previdência Municipal. Em seguida, às 09h30, caminharão para protocolar a entrega de um documento oficial à Prefeitura.Buscando o apoio popular, a categoria reservou a quinta-feira (18) para dialogar com a comunidade. Os trabalhadores farão uma "Caminhada pela Valorização do Serviço Público", saindo às 08h do Estádio Diogão (o Diogão). A orientação do sindicato é que todos participem vestindo camiseta preta. A partir das 10h, haverá panfletagem pelas ruas da cidade.A sexta-feira (19) será dedicada exclusivamente à avaliação interna da comissão sobre os resultados da semana de braços cruzados.No entanto, o encerramento do movimento desta semana não significa o fim das negociações. O SINPREFOR já convocou toda a categoria para retornar à Praça Rui Barbosa no dia 22 de junho (na outra segunda-feira), às 08h, onde será realizada a III Assembleia Geral dos Servidores Públicos Municipais. Neste encontro, os trabalhadores devem votar os rumos da campanha salarial e decidir se aceitam eventuais propostas da prefeitura ou se intensificam a greve.