Enquanto a cidade celebra seu aniversário sem festa, os servidores municipais seguem cobrando explicações da gestão. Os servidores municipais ainda não receberam o salário, a estimativa é somente no dia 5 de agosto, conforme a prefeita Simone Ribeiro (UB) revelou em coletiva com a imprensa.







Foto/Reprodução:Prefeitura de Formosa

Formosa completa 183 anos neste sábado, 1º de agosto, com uma programação reduzida e concentrada na Praça Rui Barbosa, em frente à sede da prefeitura. A celebração contrasta com o silêncio em torno da Expoagro, principal evento da cidade.Os festejos deste ano começam às 8h com hasteamento do pavilhão nacional, execução dos hinos nacional, estadual e municipal, participação de autoridades locais, momento de bênção e apresentações de bandas musicais. Às 10h está prevista a entrega da revitalização do ginásio do Setor Ferroviário. À tarde, às 17h, acontece a Feira Mãos Formosa, organizada pela Secretaria de Turismo, e às 18h é a vez da inauguração da primeira Feira dos Produtores Rurais de Formosa, no P.A. Bela Vista. É uma programação simbólica, sem grandes atrações, shows ou investimentos, muito distante do que a cidade historicamente promove para celebrar sua data de fundação.O quadro reforça as críticas que já cercam a atual gestão municipal. De um lado, a prefeitura celebra 183 anos de Formosa com discurso de coragem e compromisso com o povo. De outro, deixa de lado a tradicional Expoagro, mantém dívidas que afetam diretamente a máquina, e enfrenta um pedido formal de impeachment na Câmara. São sinais que, somados, colocam em xeque a capacidade de gestão da administração, especialmente diante de uma arrecadação municipal que, segundo dados apresentados pela própria prefeitura, chegou a R$ 594 milhões em 2025.Para a população, o contraste é evidente. Enquanto a cidade é convidada a celebrar sua história em um evento simbólico na praça, faltam respostas concretas sobre quando os débitos da Prefeitura serão quitados e os prestadores não ameaçarão mais suspender os serviços.