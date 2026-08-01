Neste domingo (2), a governadora Celina Leão (PP) participa da convenção que deve oficializar sua candidatura à reeleição ao governo do Distrito Federal, reunindo ao seu lado os principais partidos da base aliada. O Republicanos deve ocupar a vaga de vice na chapa majoritária, com o nome de Gustavo Rocha, enquanto o PL deve anunciar, poucas horas antes da convenção, o nome de Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado.A expectativa também recai sobre o MDB, que realiza sua própria convenção neste sábado (1º). Com a desistência do ex-governador Ibaneis Rocha da candidatura ao Senado, o partido deve apresentar um novo nome para a disputa. Entre os cotados está o deputado federal Rafael Prudente, mas a definição só deve ocorrer durante o próprio evento partidário, após duas semanas de negociações em que Celina Leão reafirmou que a vaga segue reservada à legenda.As articulações da governadora também envolveram o PL, presidido no DF pela deputada federal Bia Kicis. Ainda que as duas vagas ao Senado na aliança estejam, segundo a coluna, destinadas ao PL, com Michelle Bolsonaro, e ao MDB, Kicis afirmou publicamente que será candidata ao Senado independentemente da definição da chapa, o que tem gerado desconforto dentro do próprio partido.Como presidente do PL no DF, Kicis convive com divergências internas: nomes como os deputados Izalci Lucas e Alberto Fraga apoiam a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda, hoje inelegível, ao governo do DF, caso não haja alteração no entendimento jurisprudencial.