O primeiro fim de semana de agosto reserva opções culturais gratuitas em diferentes regiões do Distrito Federal. A programação reúne apresentações teatrais em Águas Claras, Riacho Fundo e Ponte Alta Norte, música instrumental na Vila Planalto, shows de artistas nacionais no Plano Piloto e um encontro de cultura popular em Planaltina.O projeto Conexões Camerísticas na Praça, em edição especial, começa no Casarão da Vila Planalto neste domingo (2). Os encontros seguem aos domingos de agosto, às 11h30, na Praça Principal do bairro, e se estendem até 20 de setembro, quando o horário passa para as 15h30. A flautista Sammille Bonfim e o violonista Vinícius Vianna apresentam performances em diferentes formações musicais.Já o Complexo Cultural de Planaltina recebe, neste fim de semana, o III Encontro de Baques do DF, com atividades das 13h às 21h e entrada gratuita, incluindo música, cortejo, cinema, feira e momentos de convivência.O espetáculo Espectro de Ser, que trata dos desafios do Transtorno do Espectro Autista com foco no nível 1 de suporte, chega às duas últimas sessões gratuitas neste sábado (1º), às 20h, e domingo (2), às 19h, no Teatro dos Ventos, no Duo Mall, em Águas Claras.No Riacho Fundo, o espetáculo Janelas sobe ao palco do Salão Comunitário nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º), às 20h, e no domingo (2), às 19h. A entrada é gratuita, com classificação indicativa de 14 anos.Na Ponte Alta Norte, o projeto Bonecos na Rural apresenta o espetáculo A Flor do Sertão no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, na Avenida Buriti. As sessões acontecem aos domingos deste mês, com abertura dos portões às 16h, entrada gratuita e suporte de interpretação em Libras e audiodescrição.O Festival Cultural Viver Juntos ocupa a área em frente à Vila Olímpica do Gama neste domingo (2), a partir das 9h, com apresentações artísticas, brinquedoteca inclusiva, espaços de convivência e conversas sobre autismo infantil. As atrações incluem a MC Divertida e apresentações de personagens infantis.O Pavilhão do Parque da Cidade recebe um encontro automotivo neste sábado (1º) e domingo (2), a partir das 9h, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla. A mostra reúne veículos clássicos, modelos raros, carros customizados e projetos especiais, com apresentações das bandas Old Play e Let it Beatles, além de feira de artesanato, área de alimentação e espaço infantil.O Museu de Arte de Brasília recebe até 10 de setembro a exposição Poéticas Paranaenses, com obras de mulheres do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. O espaço funciona de quarta a segunda-feira, das 10h às 19h, e mantém também a mostra de longa duração do próprio acervo, além das exposições Marés e Respiro, de Ingrid Haubrich, e Rejuntes Afetivos, de Isabel Becker.No Museu Nacional da República, seguem em cartaz as mostras Dípticos, Arte e Curadoria, até 9 de agosto, e Muído em Aleijo ou Aleijo em Miúdos, até 30 de agosto. A área externa do museu recebe o Festival Favela Sounds, com entrada gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e apresentações da cantora Gaby Amarantos e do cantor Puterrier.O Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante, mantém as exposições Poeira, Lona e Concreto, A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital, Candangos e Pioneiros, com trabalhos de Ernesto Silva e Edson Porto, A Construção de Brasília, com fotografias feitas por Jankiel Gonczarowska entre 1956 e 1970, Cerrado de Pau de Pedro e Brasília Memória Viva, com imagens de Joaquim Paiva. O espaço também oferece as Oficinas Saber Fazer, de segunda a sexta-feira, o projeto Poéticas da Meia Noite Fechaduras Abertas, de segunda a sábado, das 9h às 13h, o curso de Técnicas de Resgate da Autoestima, aos sábados e domingos, das 8h às 17h, e atividade de educação ambiental do Grupo de Escoteiros Hokma Guará, aos domingos, das 9h ao meio-dia.O Espaço Cultural Renato Russo mantém exposição diária de artes plásticas e visuais na Galeria Rubens Valentim, das 10h às 20h, além do espetáculo Sob o Céu de Brasília, às 16h na Sala Multiuso, e apresentação do coletivo Saturno Cultural, a partir das 18h no Galpão Hugo Rodas.De sexta-feira (31) a segunda-feira (3), o Complexo Cultural de Samambaia recebe atividades de artes cênicas, dança e ações comunitárias, incluindo o projeto Flores do Cerrado, com oficinas de corte e costura e bordado no ateliê, das 14h às 18h, além de apresentações dos grupos Solaris, Cia Beckus e Cia In Glow, a partir das 14h.Na Biblioteca Nacional de Brasília, a programação reúne cursos, encontros literários e exposições, com destaque para a 2ª Exposição Sertões, em cartaz até 31 de agosto, além de cursos gratuitos de conversação em inglês, nos níveis básico e intermediário, e em espanhol.