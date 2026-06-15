Apoio da Polícia Militar e dos Bombeiros

Ao longo de todo o período, o local contará com equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, incluindo ambulâncias e suporte de resgate prontos para atender eventuais emergências. Para manter o funcionamento 24 horas, voluntários e colaboradores vão trabalhar em sistema de revezamento, garantindo a preparação dos lanches e os demais atendimentos a qualquer hora do dia ou da noite.

Histórico de público



Em 2025, o CAR registrou o maior público de sua história, recebendo 548 mil pessoas e distribuindo mais de 270 mil lanches. Para esta edição, a expectativa do Governo de Goiás é reunir novamente um grande número de voluntários, funcionários e parceiros para manter esse padrão de atendimento durante a Romaria do Divino Pai Eterno, celebração que reúne anualmente multidões de fiéis em Trindade.

A poucos dias do início da Romaria do Divino Pai Eterno, o Governo de Goiás finaliza os preparativos do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), estrutura que vai funcionar ininterruptamente, de dia e de madrugada, durante os dez dias de festa, entre 26 de junho e 5 de julho.A iniciativa é coordenada pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e ocupa uma área de 3,4 mil metros quadrados no Parque de Apoio aos Romeiros, no quilômetro 10 da GO-060, exatamente na metade do caminho percorrido por quem sai de Goiânia em direção à Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A romaria é apontada como a maior festa católica do Centro-Oeste e uma das maiores do país, com expectativa de que mais de 400 mil pessoas passem pelo posto neste ano.Serviços gratuitos para quem está na estradaDurante a caminhada, os romeiros poderão contar, sem custo nenhum, com:atendimento médico e primeiros socorros;espaço para descanso;banheiros;wi-fi;distribuição de lanches;o tradicional leite com canela, marca da festa.Segundo a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, a organização vem cuidando de cada detalhe da estrutura para que o CAR funcione como um ponto de descanso e acolhimento ao longo do trajeto, reforçando o cuidado com quem participa da romaria.