Pessoas com deficiência e pacientes com mobilidade reduzida, temporária ou permanente, podem solicitar gratuitamente cadeiras de rodas e outros equipamentos de assistência pela rede pública de saúde do Distrito Federal. O benefício é oferecido pelo Programa de Órtese e Prótese do Governo do Distrito Federal (GDF), conduzido pela Secretaria de Saúde (SES-DF).Mais de 8 mil cadeiras em três anosCom investimento anual de R$ 8,75 milhões destinado à compra de cadeiras de rodas, o programa entregou 6.226 unidades entre 2023 e 2025. Só neste ano, até 27 de maio, outras 2.316 cadeiras já tinham sido distribuídas, somando cerca de 8,5 mil equipamentos entregues desde o início de 2023.Para Camila Medeiros, coordenadora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da SES-DF, o acesso gratuito a esses itens vai muito além da locomoção: é o que garante à pessoa circular pelos espaços que tem direito de frequentar, ter acesso a serviços essenciais e viver com mais autonomia, dignidade e inclusão.Um dos beneficiados pelo programa é o aposentado Manoel Marçones Feitosa, de 53 anos, atendido desde 2003. Após sofrer uma lesão medular na altura da vértebra T10, ele passou a usar uma cadeira de rodas fornecida pelo GDF e hoje participa de um curso de montagem e manutenção de cadeiras de rodas, em Ceilândia.Ele conta que, para quem tem deficiência, a cadeira de rodas se torna parte do próprio corpo, essencial para a locomoção do dia a dia. Segundo ele, uma cadeira de boa qualidade pode custar cerca de R$ 2 mil,valor que a maioria das famílias não teria como pagar, nem para comprar nem para manter o equipamento, o que torna o programa decisivo para sua rotina.Como funciona o atendimentoOs equipamentos são produzidos e entregues pela Oficina Ortopédica, em funcionamento desde 2001, responsável por atender todos os pacientes cadastrados no programa em toda a rede pública do DF. A porta de entrada é o Núcleo Ambulatorial de Órteses e Próteses, localizado na estação de metrô da 114 Sul.Para dar entrada no pedido de uma cadeira de rodas, é preciso apresentar pedido médico, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Depois da inscrição, o paciente passa por avaliação de um profissional especializado e entra na fila de espera. A retirada é feita na Oficina de Próteses e Órteses, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), ao lado do Clube da Saúde.Têm direito ao benefício pessoas com deficiência temporária ou permanente com comprometimento de locomoção incluindo sequelas de AVC, paralisias e amputações, além de idosos e crianças com limitações motoras comprovadas por avaliação funcional.Outros itens oferecidos pelo SUSAlém das cadeiras de rodas, o programa também disponibiliza, conforme avaliação clínica, órteses, palmilhas, coletes, próteses de membros superiores e inferiores, próteses mamárias, bengalas, andadores e muletas. Entre os itens mais procurados estão as próprias cadeiras de rodas, cadeiras de banho, calçados especiais e palmilhas.Nos últimos anos, o total de produtos entregues foi de 6.232 em 2023, 7.951 em 2024 e 5.389 em 2025, com mais 5.117 unidades distribuídas até 27 de maio de 2026, uma média de cerca de 6 mil itens por ano.O programa também estimula a devolução de cadeiras que não estão mais em uso. A devolução não é exigida para quem solicita um novo equipamento, mas as unidades recebidas passam por manutenção ou têm peças reaproveitadas na fabricação de outros aparelhos, o que amplia o alcance do programa e reduz o desperdício.