Quando: terças e quintas-feiras, até 25 de junho

Onde: UEG – Campus Formosa Gratuito

O município de Formosa, no entorno do Distrito Federal, recebe o projeto Ecos do Cerrado, que oferece oficinas de teatro e literatura voltadas à elaboração de um texto teatral baseado em obras literárias goianas.A proposta da iniciativa é desenvolver uma pesquisa sobre a literatura de Goiás e suas possibilidades de transposição para a linguagem teatral, promovendo encontros de leitura, debate, criação e experimentação cênica.As atividades são gratuitas, contam com ações de acessibilidade e são destinadas a estudantes, artistas, fazedores de cultura e à comunidade interessada, com certificação ao final do curso.Selecionado pelo edital Aldir Blanc de Goiás, o projeto segue com aulas até o dia 25 de junho, sempre às terças e quintas-feiras, na UEG – Campus Formosa. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível em:SERVIÇO Ecos do Cerrado