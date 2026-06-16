Planaltina ganhou, nesta semana, um ponto de saúde a poucos passos de casa. Até a próxima sexta-feira (19), das 9h às 16h, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) mantém uma estrutura itinerante instalada ao lado do Complexo Cultural da cidade como parte do programa GDF na Sua Porta. O pacote de serviços inclui vacinação para todas as idades, atendimento em saúde mental, consultas de atenção primária, cuidados odontológicos, distribuição de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade social e vacinação antirrábica para cães e gatos.Para a feirante Aridiane Farias, 47 anos, a iniciativa chegou na hora certa. "É tudo de bom, é muito eficaz. Próximo de casa, de graça e rápido", resumiu. Ela foi ao local acompanhada da filha Júlia Giovanna, que completou 17 anos nesta segunda (15) e foi ao evento para realizar a inserção do implanon, método contraceptivo já disponível nas unidades da rede pública do DF. Mãe de uma bebê de sete meses, a jovem soube da ação com antecedência e não perdeu a oportunidade. "Eu fiquei sabendo que teria aqui e fiquei muito feliz", contou.A presença do programa nas ruas também serve como vitrine para o trabalho cotidiano da atenção primária, segundo Alcir Galdino, diretor dessa área para a Região Norte, que abrange Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Arapoanga e Planaltina. "Trazemos mais visibilidade para o que fazemos no dia a dia. É muito importante para as pessoas nos conhecerem, entenderem como funciona a atenção primária e o que ela oferece", disse.A governadora Celina Leão marcou presença na abertura da edição planaltinense e destacou o caráter amplo do programa. "O GDF na Sua Porta é um programa de cuidado", afirmou. Para ela, um dos efeitos mais visíveis é a transformação do espaço urbano: "Toda vez que a gente entrega o GDF na Sua Porta, eu gosto muito depois de passar na cidade. Ela fica com outro visual, fica arrumada, limpa."Em Planaltina, as intervenções vão além da saúde. Estão previstas obras de drenagem, recuperação de calçadas e asfalto, instalação de 13 pontos do programa De Cara Nova e implantação de dois papa-lixos e dois papa-entulhos, um no Setor Leste e outro no Vale do Amanhecer. A programação também contempla a manutenção e instalação de 27 pontos de encontro comunitário (PECs), limpeza da Praça do Museu e serviços em quadras esportivas.Lançado em março deste ano como o primeiro ato oficial do governo Celina Leão, o GDF na Sua Porta percorre as regiões administrativas do Distrito Federal com gabinetes móveis e serviços públicos integrados, com foco em ouvir a população e traduzir demandas em respostas concretas de diferentes órgãos.Antes de chegar a Planaltina, o programa passou por Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II, Samambaia, Colônia Agrícola 26 de Setembro e Ceilândia. Na capital do ceilândia, a edição mais recente registrou mais de 14 mil atendimentos ao longo de sete dias, marca que sinaliza a adesão crescente da população à iniciativa.