A balança comercial de Goiás registrou saldo positivo de US$ 803 milhões em maio de 2026, resultado da diferença entre US$ 1,305 bilhão em exportações e US$ 502 milhões em importações. Os números são da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e colocaram o estado na 8ª posição entre as unidades federativas que mais exportaram no período.Segundo o secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant'Anna Braga Filho, o resultado mostra que Goiás conseguiu manter uma balança comercial sólida mesmo diante das oscilações do mercado internacional, refletindo a força do agronegócio, da indústria de alimentos e das cadeias produtivas ligadas à transformação no estado. O secretário reafirmou o compromisso do governo em ampliar mercados e dar suporte a quem produz.Soja puxa as exportaçõesO complexo soja foi o grande destaque do mês, somando US$ 707,9 milhões em vendas externas, equivalentes a 54,26% de tudo o que Goiás exportou em maio. Só a soja em grão (in natura) respondeu por 45,31% das exportações estaduais.O setor de carnes ficou em segundo lugar, com US$ 265 milhões (20,34% do total), dos quais 15,94% vieram apenas da carne bovina. Completam o top 5 da pauta exportadora as ferroligas (US$ 82 milhões, 6,31%), o ouro (US$ 34 milhões, 2,68%) e o açúcar (US$ 24 milhões, 1,91%).Rio Verde domina entre os municípios exportadoresRio Verde foi, isoladamente, o município que mais exportou em maio, com US$ 300,8 milhões, quase um quarto (23,06%) de todas as vendas externas goianas.Atrás dele aparecem Jataí (US$ 130,4 milhões, 10%), Alto Horizonte (US$ 116,6 milhões, 8,94%), Mozarlândia (US$ 63,1 milhões, 4,84%) e Palmeiras de Goiás (US$ 56,9 milhões, 4,36%).China segue como maior compradorA China continua sendo, de longe, o principal destino dos produtos goianos, com US$ 673 milhões em compras, mais da metade (51,58%) de tudo o que o estado exportou em maio.Na sequência vêm Estados Unidos (US$ 75,6 milhões, 5,80%), Espanha (US$ 59 milhões, 4,53%), Países Baixos (US$ 55,5 milhões, 4,26%) e Tailândia (US$ 48,5 milhões, 3,72%).Anápolis lidera o ranking de importaçõesNo lado das compras internacionais, Anápolis aparece em primeiro lugar entre os municípios goianos, com US$ 224,5 milhões importados, equivalentes a 44,72% do total do estado.Completam a lista Aparecida de Goiânia (US$ 78,5 milhões, 15,65%), Catalão (US$ 63,3 milhões, 12,61%), Goiânia (US$ 50 milhões, 9,97%) e Rio Verde (US$ 32,2 milhões, 6,43%).O que o resultado representa para a economia goianaPara o governo estadual, o desempenho exportador de maio reforça o papel estratégico do comércio internacional para Goiás: geração de renda, fortalecimento das cadeias produtivas locais e maior presença do estado no mercado global.Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Governo de Goiás