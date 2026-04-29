Cerimônia reconhece policiais militares promovidos e destaca a valorização da segurança pública no DF.Nesta terça-feira (28), a governadora Celina Leão esteve presente na cerimônia em homenagem aos policiais militares que foram promovidos em abril de 2026. O evento ocorreu no pátio da Academia de Polícia Militar de Brasília e contou com a presença de autoridades, familiares e membros da corporação.No total, 652 policiais receberam progressões em suas carreiras, sendo 287 oficiais e 365 praças.Essas promoções foram possíveis graças às medidas implementadas pelo Governo do Distrito Federal, que aumentaram o número de progressões nas carreiras militares. Em 23 de abril, Celina Leão reduziu o tempo mínimo exigido entre promoções, permitindo que um maior número de profissionais fosse beneficiado.Com a redução do interstício, o total de promoções foi consideravelmente maior do que o previsto inicialmente. Antes da flexibilização, havia a previsão de 162 progressões. Após essa mudança, 490 policiais militares adicionais foram promovidos. Entre os oficiais, 287 promoções foram realizadas, enquanto entre os praças, o total alcançou 365.Essa mesma política também se aplicou ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ampliando a abrangência das iniciativas para valorizar os profissionais da segurança pública. De acordo com o governo, além do impacto positivo nas carreiras dos militares, as promoções contribuem para a recomposição das equipes e o fortalecimento das atividades operacionais das corporações, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.