Um estudo realizado pela Fieg, com base na pesquisa da CNT, indica um progresso na malha rodoviária do estado, decorrente de um investimento superior a R$ 12 bilhões feitos pelo Governo desde 2019.Os recursos alocados pelo Governo de Goiás para a melhoria das estradas aumentaram em 68% a extensão dos trechos avaliados como bons ou ótimos entre 2024 e 2025. Esses resultados estão documentados no Relatório de Infraestrutura de Transporte 2026, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), fundamentado na Pesquisa CNT de Rodovias 2025, realizada pela Confederação Nacional do Transporte.A pesquisa revelou que Goiás teve um crescimento de 2.140 para 3.592 quilômetros de rodovias em boas e ótimas condições. No total, foram analisados 7.684 quilômetros de estradas pavimentadas, sendo que 60% delas estão sob a responsabilidade da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).O progresso é visível em todos os aspectos avaliados: qualidade do pavimento, geometria das vias e sinalização.Para o governador Daniel Vilela, os resultados reforçam o impacto direto da prioridade que o Estado tem dado à infraestrutura. Desde 2019, a Goinfra já aplicou mais de R$ 12 bilhões no setor, com quase R$ 4 bilhões investidos apenas em 2025. Esses recursos foram destinados a mais de 1 mil quilômetros de obras de pavimentação e duplicação, além de mais de 4 mil quilômetros com restauração, recuperação e melhorias funcionais. Também foram realizadas obras de infraestrutura como pontes, viadutos e serviços contínuos de manutenção.