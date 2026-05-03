



Em uma declaração direta Celina afirmou que não possui qualquer temor em relação a possíveis citações ou delações. Celina enfatizou que sua relação com o ex-gestor da instituição financeira era estritamente institucional e, ainda assim, distante. "Sabe qual é a minha preocupação sobre o Paulo Henrique me citar? É zero", declarou a governadora. Segundo ela, nunca houve afinidade pessoal ou política que justificasse qualquer tipo de conluio ou irregularidade.



A governadora destacou três pontos principais para desvincular sua imagem da gestão de Costa: Afirmou categoricamente que não participou de nenhuma indicação política ligada ao ex-presidente. Ressaltou que não havia proximidade entre os dois durante o exercício de suas funções. Celina revelou que já havia comunicado a Paulo Henrique, com um ano e meio de antecedência, que ele não permaneceria em seu governo caso ela assumisse o comando em definitivo.



Para Celina Leão, o surgimento de seu nome em pautas negativas é fruto de uma estratégia política. Ela classificou as acusações como narrativas oportunistas típicas do período que antecede as eleições.



"É momento pré-eleitoral, né? Quando não têm o que falar, eles inventam", disparou a governadora.



Em vídeo publicado nas redes sociais, a governadora Celina Leão negou proximidade com Paulo Henrique Costa e atribuiu citações a movimentos oportunistas do período pré-eleitoral.A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), subiu o tom para rebater as recentes menções de seu nome em contextos envolvendo o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.