Transparência: Reforço na prestação de contas aos órgãos fiscalizadores e à população.



Planejamento Estratégico: Gestão do orçamento municipal, priorizando investimentos em áreas essenciais como saúde e infraestrutura.



Para a Procuradoria do Município, o escolhido foi o advogado Dr. José Neto. O novo procurador terá o papel fundamental de zelar pela legalidade de todos os atos administrativos da prefeitura. Suas principais frentes de atuação incluem:



Segurança Jurídica: Assessoramento direto ao gabinete do prefeito para garantir que editais, contratos e leis municipais estejam em conformidade com a Constituição e as leis federais.



Defesa do Patrimônio Público: Representação judicial e extrajudicial do município em processos e negociações.



Consultoria Interna: Orientação jurídica às demais secretarias para otimizar a máquina pública e evitar judicializações desnecessárias.



A chegada da Sra. Rosa e do Dr. José Neto sinaliza um movimento da administração de Formosa rumo a uma gestão mais técnica e rigorosa. Em um cenário de desafios econômicos e pressão por eficiência administrativa, a sintonia entre a pasta de Finanças e a Procuradoria é crucial para que os projetos do governo avancem com agilidade e respaldo legal.



A expectativa da comunidade é que essas mudanças se revertam em uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos e em um ambiente jurídico estável, favorecendo o desenvolvimento da cidade.

A Prefeitura de Formosa-GO, anunciou recentemente mudanças estratégicas em sua equipe de gestão, com o objetivo de fortalecer a administração fazendária e o suporte jurídico do município. As nomeações trazem perfis técnicos para pastas de alta responsabilidade.assume a Secretaria de Finanças, uma das pastas mais vitais para a manutenção dos serviços públicos. Sua missão central envolve:Equilíbrio Fiscal: Coordenação das receitas e despesas para garantir que a prefeitura mantenha suas contas em dia.