O Governo de Goiás intensificou o apoio aos municípios na área de infraestrutura por meio do programa Goiás em Movimento. Um dos componentes dessa iniciativa é o projeto Estruturas, que irá construir 212 passagens em 44 cidades de Goiás.Programa Goiás em Movimento Estruturas planeja 212 projetos em 44 municípiosPor sua vez, o setor Municípios entrou em uma nova fase com ações voltadas para a conservação do asfalto e sinalização nas vias urbanas, com intervenções previstas para 126 localidades. No total, os anúncios realizados neste mês de abril somam R$ 260,5 milhões, financiados pelo Tesouro Estadual, sem ônus para as prefeituras.A nova fase do Estruturas foi oficialmente lançada na quinta-feira (23/4), com a assinatura de contratos de serviço para o início das obras em 29 cidades. Outras 15 já estão em andamento. Um novo lote está em fase de licitação e deve abranger mais 20 municípios, com um investimento previsto de R$ 56 milhões.Todas as intervenções são determinadas pelas próprias administrações municipais, que definem as áreas prioritárias.Atualmente, 196 municípios estão registrados no programa, com a expectativa de ampliação. A iniciativa é administrada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).Iniciado em 2021, o Goiás em Movimento Municípios já beneficiou 241 dos 246 municípios goianos. A maioria recebeu atendimento duas ou três vezes pelo programa, que realiza serviços como reparos superficiais e profundos, aplicação de revestimento asfáltico e sinalização horizontal. Isso representa uma abrangência de 97,96% do território do estado.Durante esse período, foram recuperados 16,4 milhões de metros quadrados de ruas urbanas pavimentadas, com investimento superior a R$ 513,8 milhões.