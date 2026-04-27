Esse benefício é voltado para estudantes da rede pública, com idades entre 4 e 17 anos, que pertencem a famílias registradas no programa Bolsa Família; os valores variam entre R$ 240 e R$ 320.O Cartão Material Escolar (CME) do Distrito Federal proporciona um crédito anual destinado à aquisição de material escolar em papelarias credenciadas e atende estudantes da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino especial. Desde 2019, essa iniciativa quase triplicou o número de beneficiários e, ao longo de seis anos, já alcançou mais de R$ 267 milhões investidos.O benefício assegura que famílias em situações de vulnerabilidade possam ter acesso a itens essenciais para a educação. Dessa forma, os alunos conseguem realizar compras de qualidade nas papelarias, contribuindo para o seu desenvolvimento pedagógico ao longo do ano. O público-alvo inclui estudantes de 4 a 17 anos, matriculados na rede pública e que fazem parte de famílias integrantes do Bolsa Família. Para a educação infantil, ensino especial e fundamental, cada aluno recebe R$ 320; no caso do ensino médio, o valor é de R$ 240.Em 2019, o programa atendia 64.652 estudantes. Desde então, o número de beneficiários cresceu de maneira contínua, atingindo 167.042 alunos em 2025. O montante total investido no programa também aumentou, de R$ 19.987.040 em 2019 para R$ 51.524.160 em 2025.A concessão do benefício é automática, não sendo necessária a solicitação do cartão, que pode ser retirado no BRB ao apresentar um documento de identificação com foto e CPF, após verificação no aplicativo GDF Social. O crédito é exclusivo para a compra de materiais autorizados pelo programa, garantindo que os recursos sejam direcionados unicamente para a educação.O CME está disponível em todas as regiões administrativas do DF. Em 2025, as áreas que apresentaram o maior número de beneficiários foram Ceilândia, com 31.321 alunos; Planaltina, com 16.924; Samambaia, com 15.690; Paranoá, com 12.077; e Recanto das Emas, com 11.386. As regiões que possuem o maior número de papelarias credenciadas para o programa são Ceilândia, com 89; Samambaia, com 59; e Taguatinga, com 59. Atualmente, o Distrito Federal conta com 572 papelarias habilitadas.