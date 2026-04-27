

"No PL, somos um partido unido. Tomamos decisões em conjunto, conversando e ponderando. Se o senador insiste em lançar sua pré-candidatura sem falar com ninguém, ele não fala pelo partido." — Bia Kicis

A tendência de apoio a Celina Leão (PP) não é por acaso. O movimento consolida uma aliança de direita que busca manter a continuidade do projeto político atual. Celina, que possui forte trânsito tanto na Câmara Legislativa quanto no Congresso, é vista como o nome natural para herdar o espólio político do governador Ibaneis Rocha (MDB).Para o PL, apoiar um nome viável do PP é estrategicamente mais seguro do que apostar em uma candidatura própria que poderia dividir os votos da direita.O senador Izalci Lucas, que deixou o PSDB justamente em busca de mais espaço e apoio para sua candidatura ao GDF, encontra-se agora em uma posição delicada. Ao se lançar precocemente, ele testou a hierarquia do partido e recebeu uma resposta rápida.O recado de Bia Kicis foi dado: em 2026, o PL no DF deve brilhar no palanque de Celina Leão.