O Governo do Distrito Federal revelou sua nova identidade visual institucional para o ano de 2026, numa transformação que vai além da estética, indicando também um novo posicionamento político na administração local.A nova marca agora é "Propósito para cuidar, coragem para mudar". Novo momento, nova identidade.O manual da nova marca traz mudanças relevantes no emblema oficial, mantendo a sigla GDF, que agora é acompanhada por uma árvore estilizada nas cores roxa e azul, além do lema institucional.Essa reformulação é vista, nos bastidores, como um esforço para reforçar a imagem da vice-governadora Celina Leão, que tem ampliado sua atuação nas iniciativas do Executivo e adquirido mais protagonismo político no Distrito Federal. A nova comunicação visual sinaliza uma fase em que Celina estabelece sua identidade no governo, especialmente no contexto das articulações para o futuro cenário eleitoral.O manual publicado pelo GDF detalha as novas aplicações da logomarca em departamentos, placas de obras, campanhas institucionais e materiais oficiais, enfatizando a intenção de uniformizar a comunicação da gestão nos próximos anos.Nos corredores do Buriti, a percepção é que essa alteração visual reflete uma transição política sutil: mais do que apenas renovar a aparência, o governo começa a integrar novos rostos e lideranças.Outro aspecto notável no novo manual da marca é a maneira como algumas administrações regionais são identificadas ao lado do logotipo do GDF, com um formato semelhante ao utilizado por secretarias de Estado. Essa mudança abre espaço para especulações sobre uma eventual reestruturação no governo. Nos bastidores, ganha força a hipótese de que um decreto pode ser emitido para elevar o status institucional das administrações regionais, aproximando-as do nível de secretarias.Se essa hipótese se concretizar, os administradores regionais teriam mais peso político, aumentariam sua autonomia orçamentária e suas capacidades decisórias, o que poderia acelerar a entrega de serviços diretamente nas localidades. Para os analistas, essa medida fortaleceria a presença do governo nas regiões administrativas e descentralizaria a gestão pública, promovendo respostas mais ágeis para as demandas locais. Além disso, essa iniciativa estaria alinhada com a estratégia de modernização e fortalecimento territorial que a nova marca busca transmitir.