

Nesta quinta-feira (30), a governadora Celina Leão declarou que o Banco de Brasília (BRB) está implementando soluções técnicas voltadas para a situação atual, garantindo que os clientes permaneçam tranquilos. A afirmação foi feita após uma reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo; o secretário de Economia, Valdino Oliveira; e o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza.



De acordo com a governadora, o encontro discutiu questões técnicas do banco, com ênfase na estabilidade da entidade e na manutenção dos serviços oferecidos à população.

A reunião foi convocada pelo Governo do Distrito Federal e explorou diversos aspectos da atuação do banco, abordando temas estratégicos e financeiros. Ao final, a governadora reiterou a confiança na habilidade de recuperação e fortalecimento da instituição.





“O BRB não vai ter nenhum problema de liquidação. Nós já estamos em encaminhamento com a solução técnica e, com certeza, o problema do BRB está sendo resolvido. A solução é técnica”, afirmou Celina Leão.

A chefe do Executivo, governadora Celina Leão (PP) ressaltou que os clientes podem se sentir seguros, pois a instituição permanece estável.