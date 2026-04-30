As aulas ocorrerão na Escola de Governo, onde as inscrições estarão disponíveis até o dia 5 de maio.

Os servidores do Governo do Distrito Federal que buscam melhorar sua gestão financeira terão uma chance em maio. Em colaboração com a Secretaria de Justiça (Sejus-DF), a Escola de Governo (Egov) oferece o curso de Educação Financeira Pessoal voltado para Servidores Públicos. As aulas estão agendadas para o período de 11 a 15 de maio, das 8h às 12h, na Egov.

O curso será oferecido de forma presencial e abrangerá uma abordagem teórica e prática, incluindo a discussão de conceitos, análise de casos reais, atividades sobre comportamento financeiro e exercícios para diagnóstico e planejamento. Também estão incluídas simulações práticas e a elaboração de um plano financeiro pessoal durante as atividades.

Os tópicos a serem discutidos incluem Psicologia do Dinheiro, Diagnóstico e Orçamento, Crédito e Consumo Consciente, Investimentos e Patrimônio, além de Propósito e Qualidade de Vida.

As inscrições devem ser realizadas no site da Egov, clique aqui.
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