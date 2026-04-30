As aulas ocorrerão na Escola de Governo, onde as inscrições estarão disponíveis até o dia 5 de maio.
Os servidores do Governo do Distrito Federal que buscam melhorar sua gestão financeira terão uma chance em maio. Em colaboração com a Secretaria de Justiça (Sejus-DF), a Escola de Governo (Egov) oferece o curso de Educação Financeira Pessoal voltado para Servidores Públicos. As aulas estão agendadas para o período de 11 a 15 de maio, das 8h às 12h, na Egov.
O curso será oferecido de forma presencial e abrangerá uma abordagem teórica e prática, incluindo a discussão de conceitos, análise de casos reais, atividades sobre comportamento financeiro e exercícios para diagnóstico e planejamento. Também estão incluídas simulações práticas e a elaboração de um plano financeiro pessoal durante as atividades.
Os tópicos a serem discutidos incluem Psicologia do Dinheiro, Diagnóstico e Orçamento, Crédito e Consumo Consciente, Investimentos e Patrimônio, além de Propósito e Qualidade de Vida.
As inscrições devem ser realizadas no site da Egov, clique aqui.
Os servidores do Governo do Distrito Federal que buscam melhorar sua gestão financeira terão uma chance em maio. Em colaboração com a Secretaria de Justiça (Sejus-DF), a Escola de Governo (Egov) oferece o curso de Educação Financeira Pessoal voltado para Servidores Públicos. As aulas estão agendadas para o período de 11 a 15 de maio, das 8h às 12h, na Egov.
O curso será oferecido de forma presencial e abrangerá uma abordagem teórica e prática, incluindo a discussão de conceitos, análise de casos reais, atividades sobre comportamento financeiro e exercícios para diagnóstico e planejamento. Também estão incluídas simulações práticas e a elaboração de um plano financeiro pessoal durante as atividades.
Os tópicos a serem discutidos incluem Psicologia do Dinheiro, Diagnóstico e Orçamento, Crédito e Consumo Consciente, Investimentos e Patrimônio, além de Propósito e Qualidade de Vida.
As inscrições devem ser realizadas no site da Egov, clique aqui.
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