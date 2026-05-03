No Dia Nacional de Combate ao Assédio, o governo destaca maneiras de identificar, anotar e relatar situações no ambiente profissional.No Dia Nacional de Combate ao Assédio, celebrado em 2 de maio, o Governo do Distrito Federal enfatiza iniciativas de prevenção no setor público e fornece orientações aos funcionários sobre como identificar, documentar e comunicar casos de assédio no local de trabalho.Uma das ferramentas destacadas é o diário de bordo, um recurso acessível que auxilia as vítimas a sistematizar as informações e fortalecer eventuais denúncias.Disponível no Guia de Combate ao Assédio, criado pela Comissão Especial de Prevenção e Combate ao Assédio do DF, o diário serve como um registro pessoal e contínuo das experiências enfrentadas no ambiente laboral.Na prática, ele oferece um espaço para registrar de forma detalhada e em ordem cronológica situações de constrangimento, pressão ou desrespeito. O registro auxilia na organização das memórias, traz clareza ao que está sendo vivenciado e compila informações que podem ser relevantes em um futuro inquérito.Além de servir como um potencial meio de prova, o diário é uma fonte de suporte emocional, especialmente para aqueles que ainda não se sentem preparados para formalizar uma denúncia.O GDF disponibiliza canais seguros para o registro de denúncias:Através do site Participa DFPor meio do telefone 162 (sem custo)Pessoalmente nas ouvidorias dos órgãosEsses canais estão acessíveis para funcionários, estagiários, colaboradores e também para a população em geral.Além dos canais para denúncia, o governo tem ampliado as ações educativas. Um dos destaques é o projeto Vozes Anônimas contra o Assédio, que apresenta narrativas reais baseadas em relatos anônimos para auxiliar outros indivíduos a reconhecer situações de abuso no ambiente de trabalho.A iniciativa visa quebrar o silêncio e demonstrar que comportamentos que muitas vezes são banalizados podem, na prática, constituir assédio.A política também inclui a atualização do decreto que regulamenta a atuação da Comissão de Combate e Prevenção ao Assédio, que supervisiona investigações e orienta gestores e equipes.A estratégia é clara: mais do que aplicar punições, o foco está em prevenir, informar e garantir que aqueles que precisem de assistência saibam exatamente onde encontrar o suporte necessário.