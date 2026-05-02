

No programa Vozes da Comunidade, durante o “Sabatinão do Povo”, Eduardo Pedrosa dedicou um momento para discutir essa experiência, enfatizando que a inclusão de pessoas autistas no Distrito Federal deve ser considerada não apenas uma questão de saúde, mas, antes de tudo, uma questão que envolve respeito e dignidade.



Ele está em seu segundo mandato como deputado distrital e preside a CEOF da Câmara Legislativa do DF. Pedrosa é um dos parlamentares mais ativos na pauta do autismo, atuando tanto no Legislativo, onde propõe projetos de lei e promove debates, como também como um elo com o Executivo na elaboração de políticas direcionadas a crianças, adolescentes, adultos atípicos e suas famílias.



Durante a sabatina, Eduardo Pedrosa ofereceu clareza e informação, além de relatos sobre uma maneira de fazer política que tem transformado a vida das pessoas. Entre as iniciativas de sua autoria que marcam sua trajetória, o deputado ressaltou a criação do Centro de Referência Especializado em Autismo do Distrito Federal (Cretea), que está localizado na Estação 108 Sul do Metrô.



Esse centro conta com uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, neuropediatras, pediatras, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e fonoaudiólogos, além de espaços destinados ao acolhimento e à intervenção, como consultórios, sala multissensorial, ginásio terapêutico, sala de grupos, cozinha terapêutica e ambiente lúdico.



A meta é replicar esse modelo em todas as regiões administrativas do DF, com a expectativa de que novos centros tenham início ainda em 2026. Essa expansão é uma resposta a uma realidade bem conhecida por quem acompanha a temática: a distância geográfica representa uma barreira de acesso que impede famílias das áreas periféricas de obterem atendimento especializado.



A inclusão não se limita ao diagnóstico. Para Pedrosa, ela se inicia quando uma criança consegue se sentar em uma sala de aula sem sofrer rejeição, e essa realidade ainda não é garantida no DF.



Um outro aspecto crucial da entrevista foi a urgência de ampliar o atendimento além da infância. O deputado reconheceu que os projetos atuais foram elaborados principalmente para crianças, e que adolescentes e adultos com autismo ainda representam uma lacuna no sistema público. Preencher essa lacuna é uma das prioridades que ele deseja perseguir durante seu mandato.



A situação é significativa: com o aumento dos diagnósticos nas últimas décadas, a quantidade de indivíduos que alcançam a vida adulta sem o suporte adequado cresce na mesma medida. Sem políticas específicas destinadas a essa faixa etária, a inclusão promovida na infância tende a se esvanecer durante a adolescência e na vida adulta.



Como parte das ações imediatas, Eduardo Pedrosa anunciou a realização do terceiro seminário voltado às mães atípicas, intitulado “Mãe deixa eu cuidar de você”, agendado para os dias 13, 14 e 15 de maio na Câmara Legislativa do Distrito Federal.



A proposta surge da compreensão de que as mães de indivíduos com autismo frequentemente carregam, muitas vezes sozinhas, uma carga emocional e organizacional que raramente é percebida pelo governo. O seminário proporcionará um espaço de discussão sobre políticas públicas e, principalmente, para acolher essas mulheres.



O programa Vozes da Comunidade é conduzido pelo jornalista Toni Duarte, sendo transmitido aos sábados pelo YouTube e por emissoras de rádio comunitárias do Distrito Federal e região, com o apoio da Associação Brasileira de Portais de Notícias (ABBP). Este é um espaço aberto para o diálogo diversificado sobre temas que fazem parte do dia a dia do povo de Brasília.

Um garoto que se dirigiu ao deputado distrital Eduardo Pedrosa (UB) com uma solicitação simples para que ele visitasse a escola para auxiliá-lo na aceitação por parte dos colegas.