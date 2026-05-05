Aproximadamente 270 mil eleitores do Distrito Federal têm o documento cancelado. Regularização pode ser efetuada pessoalmente ou online.O prazo para a regularização do título eleitoral se encerra nesta quarta-feira (6). Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), cerca de 130 mil eleitores ainda não possuem biometria registrada, enquanto 270 mil têm o título cancelado. Isso ocorre quando o cidadão deixa de votar, justificar sua ausência ou liquidar a multa por três eleições consecutivas, sendo cada turno considerado uma eleição. A regularização das pendências é fundamental para assegurar a participação nas eleições programadas para outubro deste ano.A regularização pode ser realizada tanto presencialmente quanto via internet, utilizando o Autoatendimento Eleitoral. De acordo com o TRE-DF, algumas questões pendentes podem ser resolvidas no conforto do lar, como o pagamento de uma multa, que atualmente é de R$ 3,50, ou a atualização de dados cadastrais.Para atendimento presencial, o eleitor deve se dirigir à Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). O local oferece assistência sem necessidade de agendamento, das 8h às 18h. É indispensável apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Outras questões exigem agendamento prévio. Para mais informações, acesse o site do TRE-DF.Para verificar a situação eleitoral, dirija-se ao aplicativo e-Título ou ao site do Tribunal Superior Eleitoral, na seção Consultas, opção Situação do título. Para acessar, o eleitor precisará informar o CPF, número do título ou nome e data de nascimento. No sistema, é possível conferir se existem pendências e se há necessidade de comparecer a um cartório eleitoral.Após o término do prazo, o cadastro será encerrado, conforme a legislação, o que impossibilitará qualquer modificação. A falta de regularização do título eleitoral impossibilita a participação nas eleições deste ano e pode interferir em outros compromissos, incluindo a matrícula em universidades públicas, a posse em cargos públicos e a emissão de passaporte.