



Um simples levantamento no smartphone, antes de sair de casa, pode ajudar a evitar viagens desnecessárias e a perda de tempo em filas. Sem esperas, sem ligações complicadas e sem deslocamentos em vão. Os pacientes do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) agora têm à disposição uma ferramenta que permite verificar, por meio do celular, a disponibilidade de medicamentos antes de se deslocarem. Essa inovação, implementada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF),Na prática, o usuário recebe o código impresso na farmácia ambulatorial logo após a consulta.A proposta surgiu a partir de uma experiência vivenciada. O coordenador de Dados e Gestão da Informação do IgesDF, Gleidson Tavares, testemunhou a dificuldade em obter informações sobre a disponibilidade de medicamentos.