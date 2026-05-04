Serviços

Para garantir que as necessidades da comunidade sejam atendidas de forma abrangente, o evento conta com a presença de mais de 40 órgãos envolvidos na oferta de serviços. Aqueles que visitarem o local poderão usufruir de atendimentos básicos em áreas como saúde e vacinação, assistência social, apoio à mulher, emissão de documentos (como RG), oportunidades de trabalho e acesso a serviços urbanos, incluindo iluminação e limpeza.



A ação também enfatiza o fomento ao empreendedorismo e ao lazer local. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está participando desta edição, oferecendo cursos de capacitação para diferentes setores do comércio local e promovendo apresentações culturais para os participantes. Outros órgãos do GDF que estão participando da iniciativa incluem Emater, Neoenergia, saúde animal, saúde bucal, Novacap, Agência do Trabalhador, Codhab, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, Ouvidoria do GDF, Defensoria Pública do DF, Na Hora, Detran-DF, DER-DF e CEB Ipes.



Durante o evento, o GDF, através da Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR), também entregou quatro Contratos de Concessão de Direito de Uso Oneroso (CDUs) com o objetivo de promover a regularização fundiária.



Veja as ordens de serviço assinadas pela governadora Celina Leão:

Reforma das calçadas do Combinados Agrourbanos de Brasília – Caubs I e II;



Reforma da Quadra Poliesportiva do Caub I;



Reformulação da Quadra Poliesportiva do Caub II;



Reformulação da Quadra Poliesportiva da QS 14;



Reformulação da Quadra Poliesportiva da QC 02;



Reformulação da Quadra Poliesportiva da QC 04;



Reformulação da Quadra Poliesportiva da QC 05;



Reformulação da Quadra Poliesportiva da QS 06;



Reformulação da Quadra Poliesportiva da QN 7D;



Reinstalação de Parquinhos nas QN 5C, QN 12D e QN 12B;



Reinstalação de Parquinhos nas QN 14D e QN 33;



Reinstalação de Parquinhos no Caub I, no Caub II e na QS 09;



Reinstalação de Parquinhos nas QC 04, QC 06 e QC 05;



Reinstalação de Parquinhos nas QS 15, QS 19 e QS 05;



Reinstalação de Parquinhos nas QN 22, QN 24 e QN 26;



Reinstalação de Pontos de Encontro Comunitário (PECs) nas QN 5C, QN 5B e QN 7B;



Reinstalação de dois PECs na QN 16 e um na QN 14D;



Reinstalação de PECs nas QN 12B, QC 01 e QN 12D;



Reinstalação de PECs nas QN 15A, QN 33 e QN 7D;



Reinstalação de PECs nas QC 04, QC 02 e QC 06;



Reinstalação de PECs nas QS 06, QS 14 e QS 20;



Reinstalação de PECs nas QN 8E, QN 15C e QN 14F;



Reinstalação de PECs na QN 29, no Caub I, no Caub II e na QS 16;



Reinstalação de PECs nas QN 23 e QN 25;



Implantação de iluminação em LED no campo sintético do Caub II;



Implantação de iluminação em LED no campo sintético da QC-03, Conjunto 4;



Implantação de iluminação em LED no campo sintético da QN-34;



Instalação de refletores LED na quadra de tênis da QC-05, Conjunto 3;



Implantação de iluminação em LED na praça da quadra de esporte da QN 7D;



Implantação de iluminação em LED na via de acesso ao Caub I;



Implantação de postes de iluminação pública na Quadra 22, Conjunto 4.

A terceira edição do programa GDF na sua Porta reúne mais de 40 órgãos gubernamentais para fornecer serviços essenciais diretamente à população.Na última segunda-feira (4), o Governo do Distrito Federal deu início à terceira edição do programa itinerante GDF na sua Porta, que se estende até a sexta-feira (8) no Riacho Fundo II. A ampla estrutura de atendimento foi instalada no Quadradão Cultural, localizado na QN 10, próximo ao restaurante comunitário. A cerimônia de lançamento foi prestigiada pela governadora Celina Leão.O principal objetivo da iniciativa é estreitar a relação entre o governo e a população, facilitando o acesso a serviços básicos de maneira rápida, eficaz e sem complicações. O lançamento do programa, ocorrido no final de março, marcou o primeiro ato de Celina Leão como governadora. Desde então, o GDF na sua Porta passou por localidades como Itapoã e Paranoá. Durante a cerimônia de abertura, Celina Leão aproveitou para assinar ordens de serviço voltadas para a manutenção e melhorias no Riacho Fundo II. No total, foram 31 assinaturas, incluindo reformas de quadras poliesportivas, reinstalação de parquinhos e implantação de iluminação em LED.O secretário de Governo, Takane Kiyotsuka do Nascimento, enfatizou a importância de aproximar os serviços públicos da população e expandir o atendimento: "Este programa do GDF já está em sua terceira edição e tem sido um sucesso notável. Ele visa trazer a estrutura do governo para mais próximo do cidadão. Mais de 40 órgãos estão oferecendo seus serviços aqui, não apenas para Riacho Fundo II, mas também para áreas vizinhas. Além disso, estamos realizando atividades de manutenção, como limpeza, iluminação e conservação para melhorar a qualidade de vida da população."