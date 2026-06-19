Com pouco mais de um ano de implementação, novas ferramentas de dados estão transformando a gestão da rede pública de saúde do Distrito Federal. A adoção de painéis de controle, conhecidos como dashboards, agora permite o monitoramento em tempo real das filas e da taxa de ocupação de cada hospital da região, oferecendo aos diretores uma visão detalhada e imediata de suas unidades.O sistema foi estruturado para fornecer dados precisos e cruciais para a administração hospitalar. Através dessa tecnologia, um diretor ou superintendente consegue verificar instantaneamente a quantidade de pacientes internados, o número de previsões de alta e o balanço do centro cirúrgico, incluindo quantas cirurgias foram realizadas e quantas precisaram ser canceladas.O objetivo da Secretaria de Saúde com essa implementação é mudar o perfil da gestão, substituindo a cultura de apenas "apagar incêndios" por uma abordagem muito mais estratégica. Com o acesso fácil a esses indicadores, os gestores conseguem planejar ações direcionadas para melhorar o giro de leitos e desafogar o sistema.O impacto prático dessa eficiência é significativo. O foco atual é utilizar esses dados para reduzir o tempo de permanência dos pacientes internados. Muitas vezes, a alta de um paciente sofre atrasos devido à espera por exames específicos, como uma tomografia. A estimativa da gestão é que, ao utilizar a ferramenta para identificar e resolver esses gargalos, reduzindo o tempo médio de internação em apenas um dia, a rede de saúde do Distrito Federal ganhe 510 leitos disponíveis. Como destacado durante a apresentação do projeto, alcançar essa meta em eficiência tem o mesmo peso prático que a construção de um novo hospital de grande porte.