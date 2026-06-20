O Governo do Distrito Federal realizou uma operação conjunta no centro de Ceilândia, com a mobilização de cerca de 60 agentes da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e mais de 150 policiais militares. A ação, parte do programa GDF na Sua Porta, reuniu frentes de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, reforço da segurança pública, serviços de zeladoria urbana e reorganização do comércio ambulante na região central da cidade.O balanço da operação foi apresentado nesta sexta-feira (19) pela governadora Celina Leão, durante reunião com representantes das administrações regionais para discutir as ações voltadas à população vulnerável e o andamento do programa. Segundo a governadora, a intervenção devolveu à comunidade uma área antes marcada por criminalidade, tráfico de drogas e sensação de abandono. "Essa operação mudou a cidade", resumiu.O secretário de Proteção da Ordem Urbanística, Cristiano Mangueira, detalhou que o efetivo empregado reordenou o setor, onde antes havia entre 150 e 200 ambulantes com barracas espalhadas por toda a área central. Atualmente, seis equipes permanecem fixas no local, e o trabalho resultou em cerca de 20 a 30 apreensões e seis prisões. Para o secretário, a mudança representou ganhos de mobilidade e urbanidade tanto para moradores quanto para comerciantes formais.Já o administrador regional de Ceilândia, Renato Santana, explicou que os trabalhadores ambulantes foram realocados para um novo espaço próximo à Estação Central do Metrô, com infraestrutura melhor, banheiros, piso adequado e presença constante de segurança pública, permitindo que continuem trabalhando, mas de forma mais organizada e segura.A ação em Ceilândia integra o GDF na Sua Porta, programa lançado em março como primeiro ato oficial da gestão de Celina Leão à frente do governo. A iniciativa percorre as regiões administrativas do DF para ouvir demandas da população e articular soluções junto a órgãos e entidades. Antes de Ceilândia, já havia passado por Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II, Samambaia, Colônia Agrícola 26 de Setembro e Planaltina. Até o momento, foram assinadas 173 ordens de serviço para obras e melhorias na infraestrutura urbana, conforme demandas mapeadas pelas administrações regionais.A próxima etapa do programa será no Plano Piloto, com atividades previstas para começar na segunda-feira (22).