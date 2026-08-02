Aposentados e pensionistas: previsto para 5 de agosto, mas antecipado para 3 de agosto;

Professores (FUNDEB e Fundo Municipal de Educação): previsto para 10 de agosto;

Profissionais dos pisos nacionais de ACS, ACE e Enfermagem: previsto para 10 de agosto, com a ressalva de que essas folhas dependem, em parte, de repasses da União;

Demais servidores municipais: sem data definida, a ser divulgada até 10 de agosto, conforme a "consolidação das receitas" e a disponibilidade de caixa.

A Prefeitura Municipal de Formosa (GO) confirmou, em comunicado oficial divulgado neste domingo, 02 de agosto, que o pagamento da folha salarial de julho não será realizado integralmente na data costumeira. Segundo o próprio texto da administração, a medida decorre de uma "restrição temporária de fluxo de caixa", o que na prática significa que o município não dispõe, no momento, de recursos suficientes para honrar em dia seus compromissos com o funcionalismo.É nesse último ponto que reside a maior fragilidade do comunicado. Enquanto categorias específicas, como pensionistas, professores e profissionais da saúde vinculados a pisos nacionais, têm datas relativamente definidas, a maior parte do funcionalismo municipal segue sem qualquer previsão concreta, dependente de uma "atualização da disponibilidade de caixa" que a própria prefeitura não é capaz de precisar hoje.Do ponto de vista da gestão pública, um atraso de folha, mesmo que parcial, não é um episódio trivial. Ele indica descompasso entre a arrecadação prevista e a execução orçamentária, e frequentemente reflete falhas de planejamento financeiro que vinham sendo represadas antes de se tornarem visíveis à população. O discurso de responsabilidade fiscal e transparência, presente no comunicado, soa contraditório justamente no momento em que a transparência mais necessária, uma data segura para o pagamento da maioria dos servidores, não é oferecida.Para o trabalhador municipal, sobretudo aquele sem vínculo com fundos federais protegidos, a insegurança é dupla. Além de não saber quando receberá, ele arca com compromissos financeiros, como aluguel, contas e financiamentos, que não esperam a "consolidação das receitas" do município.É importante reconhecer, por outro lado, que a existência de um Comitê de Gestão Fiscal acompanhando diariamente a situação indicam algum esforço de mitigação por parte da administração. Ainda assim, esforços de contenção de danos não substituem a necessidade de explicações mais claras sobre a origem do desequilíbrio de caixa e sobre as medidas estruturais que serão adotadas para que episódios como este não se repitam nos próximos meses.Cabe agora à população, e sobretudo aos servidores diretamente afetados, cobrar da gestão municipal não apenas o cumprimento do novo cronograma, mas também um diagnóstico transparente das causas da crise financeira que levou a esse atraso.