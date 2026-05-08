Foi assinado um convênio para viabilizar mais de 200 mil consultas em especialidades essenciais, como ortopedia, ginecologia e oftalmologia. O projeto de lei SUS-DF foi enviado à Câmara Distrital, visando desburocratizar processos e agilizar a fila de cirurgias e procedimentos.



A integração entre tecnologia de ponta e gestão focada em resultados está desenhando um novo cenário para a saúde pública local. Com transparência e monitoramento contínuo, o DF caminha para um sistema de saúde mais humano, eficiente e, acima de tudo, baseado na realidade dos fatos.

A saúde pública no Distrito Federal está passando por uma transformação digital que coloca a inteligência de dados no centro da tomada de decisões. Na Central de Monitoramento da Saúde do GDF, a tecnologia de Business Intelligence (BI) é a principal aliada para garantir um atendimento mais ágil e eficiente.A Central funciona como um centro nevrálgico onde a situação das unidades de saúde é acompanhada 24 horas por dia. Através de painéis interativos e mapas detalhados, os gestores conseguem visualizar em tempo real:O tamanho das filas: Identificação imediata de sobrecarga em hospitais como o HRT.Demanda por região: Monitoramento geográfico da necessidade da população em cada ponto do DF.gestão de leitos e fluxos: Dados que permitem agir antes que gargalos se tornem crises.Com o uso do BI da Saúde, o Governo do Distrito Federal consegue identificar exatamente onde a demanda aumentou e tomar decisões com precisão cirúrgica. "É gestão baseada em dados, inteligência e ação", destaca a governadora Celina Leão. Essa abordagem permite realocar recursos de forma estratégica, otimizando o atendimento e garantindo que o socorro chegue mais rápido a quem precisa.O monitoramento constante já está gerando frutos práticos para o cidadão brasiliense. Foram contratados 50 novos médicos de forma imediata, e já foi aberto um concurso para mais 114 vagas, fortalecendo as equipes de atendimento.