Visando a melhoria dos serviços, o cuidado com os usuários e a excelência na assistência, a Concessionária Catedral tem promovido diversas alterações na Rodoviária do Plano Piloto desde que assumiu a administração do terminal em junho deste ano. A mais recente adição é a sala destinada à amamentação. Mães e seus bebês que utilizam o espaço contam com uma área equipada com pia, chuveirinho, fraldas, trocador, micro-ondas e assentos confortáveis.
Ademais, em conjunto com a Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF), a rodoviária implementou em banheiros femininos dispositivos que dispõem de absorventes, acessíveis para as mulheres que transitam pelo terminal. Essa ação faz parte do projeto Absorva o Bem, promovido pelo GDF.
Iniciativas como essas garantiram à rodoviária a certificação ISO 9001, um selo reconhecido internacionalmente que valida a qualidade em gestão, assegurando que todos os processos do terminal—como limpeza, manutenção, atendimento ao público e controle operacional—sigam padrões internacionais rigorosos de eficiência e aprimoramento contínuo.
A certificação abrange a administração do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto no Distrito Federal, além das áreas contíguas, incluindo os serviços operacionais como limpeza, manutenção, apoio para embarque e desembarque de passageiros, controle de tráfego e estacionamento de ônibus, atendimento ao público e suporte ao usuário. A certificação, que conta com a acreditação do Inmetro, reforça a confiabilidade e a validação oficial do processo de auditoria de acordo com normas de qualidade internacionais.
A obtenção da ISO 9001 resulta diretamente das ações implementadas nos primeiros meses de gestão, que já têm modificado a experiência de aproximadamente 700 mil pessoas que passam pela rodoviária diariamente—incluindo passageiros, trabalhadores e visitantes. “Esse reconhecimento é resultado de um esforço contínuo para assegurar que cada procedimento da Rodoviária opere com eficiência, segurança e acolhimento. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência aprimorada todos os dias para os usuários do transporte público”, declara Enrico Capecci.
Ademais, em conjunto com a Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF), a rodoviária implementou em banheiros femininos dispositivos que dispõem de absorventes, acessíveis para as mulheres que transitam pelo terminal. Essa ação faz parte do projeto Absorva o Bem, promovido pelo GDF.
Iniciativas como essas garantiram à rodoviária a certificação ISO 9001, um selo reconhecido internacionalmente que valida a qualidade em gestão, assegurando que todos os processos do terminal—como limpeza, manutenção, atendimento ao público e controle operacional—sigam padrões internacionais rigorosos de eficiência e aprimoramento contínuo.
A certificação abrange a administração do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto no Distrito Federal, além das áreas contíguas, incluindo os serviços operacionais como limpeza, manutenção, apoio para embarque e desembarque de passageiros, controle de tráfego e estacionamento de ônibus, atendimento ao público e suporte ao usuário. A certificação, que conta com a acreditação do Inmetro, reforça a confiabilidade e a validação oficial do processo de auditoria de acordo com normas de qualidade internacionais.
A obtenção da ISO 9001 resulta diretamente das ações implementadas nos primeiros meses de gestão, que já têm modificado a experiência de aproximadamente 700 mil pessoas que passam pela rodoviária diariamente—incluindo passageiros, trabalhadores e visitantes. “Esse reconhecimento é resultado de um esforço contínuo para assegurar que cada procedimento da Rodoviária opere com eficiência, segurança e acolhimento. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência aprimorada todos os dias para os usuários do transporte público”, declara Enrico Capecci.
Postar um comentário