Visando a melhoria dos serviços, o cuidado com os usuários e a excelência na assistência, a Concessionária Catedral tem promovido diversas alterações na Rodoviária do Plano Piloto desde que assumiu a administração do terminal em junho deste ano. A mais recente adição é a sala destinada à amamentação. Mães e seus bebês que utilizam o espaço contam com uma área equipada com pia, chuveirinho, fraldas, trocador, micro-ondas e assentos confortáveis.Ademais, em conjunto com a Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF), a rodoviária implementou em banheiros femininos dispositivos que dispõem de absorventes, acessíveis para as mulheres que transitam pelo terminal. Essa ação faz parte do projeto Absorva o Bem, promovido pelo GDF.Iniciativas como essas garantiram à rodoviária a certificação ISO 9001, um selo reconhecido internacionalmente que valida a qualidade em gestão, assegurando que todos os processos do terminal—como limpeza, manutenção, atendimento ao público e controle operacional—sigam padrões internacionais rigorosos de eficiência e aprimoramento contínuo.A certificação abrange a administração do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto no Distrito Federal, além das áreas contíguas, incluindo os serviços operacionais como limpeza, manutenção, apoio para embarque e desembarque de passageiros, controle de tráfego e estacionamento de ônibus, atendimento ao público e suporte ao usuário. A certificação, que conta com a acreditação do Inmetro, reforça a confiabilidade e a validação oficial do processo de auditoria de acordo com normas de qualidade internacionais.A obtenção da ISO 9001 resulta diretamente das ações implementadas nos primeiros meses de gestão, que já têm modificado a experiência de aproximadamente 700 mil pessoas que passam pela rodoviária diariamente—incluindo passageiros, trabalhadores e visitantes. “Esse reconhecimento é resultado de um esforço contínuo para assegurar que cada procedimento da Rodoviária opere com eficiência, segurança e acolhimento. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência aprimorada todos os dias para os usuários do transporte público”, declara Enrico Capecci.