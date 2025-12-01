Neste final de semana, o complexo sediou a 11ª etapa da competição, contando com a presença do governador Ibaneis Rocha.O governador Ibaneis Rocha esteve presente na prova principal da Stock Car 2025 em Brasília neste domingo (30). Este evento representa a primeira competição esportiva desde a reabertura do espaço público, realizada na quinta-feira (27), e simboliza uma nova etapa para a cidade. O piloto Nelson Piquet Júnior foi o grande vencedor da corrida.O chefe do Executivo também fez uma visita aos boxes e ao grid antes do início da corrida principal, com a presença da primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, e, na largada, teve a participação do piloto brasiliense Nelson Piquet, tetracampeão da Fórmula 1.A 11ª etapa da Stock Car Pro Series e a 6ª etapa da Stock Light geraram grande movimentação no Distrito Federal. Aproximadamente 30 mil ingressos foram disponibilizados a cada dia, atraindo tanto os moradores quanto os turistas que vieram para assistir aos treinos, aos bastidores e às corridas. Além do público, a operação do evento — envolvendo equipes técnicas, profissionais das escuderias, fornecedores e staff — ampliou ainda mais o impacto econômico.Depois de quase 12 anos fechado, o Autódromo Internacional de Brasília retornou a funcionar como um espaço esportivo e cultural. Após uma extensa reforma estrutural, que contou com um investimento de R$ 60 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF), o complexo foi reinaugurado na quinta-feira (27) em uma cerimônia liderada pelo governador Ibaneis Rocha. Durante o final de semana, as provas da Stock Car marcaram o retorno das atividades esportivas e automobilísticas no local.Essa reabertura representa mais um passo do GDF na revitalização de equipamentos públicos históricos que estavam em estado de abandono. Desde 2019, o governo tem se dedicado à restauração e modernização de locais deteriorados, como o Museu de Arte de Brasília (MAB), a Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Claudio Santoro, e a Casa de Chá.Com a reabertura, o autódromo volta a desempenhar seu papel no automobilismo e motociclismo, oferecendo a maior pista do país, com 5.384 metros de extensão, composta por seis traçados, duas variantes e 16 curvas. A modernização também reforça o potencial de Brasília para receber grandes eventos esportivos, culturais e de lazer, alinhando-se à vocação original do complexo, que foi projetado em 1974 como uma arena multiúso.