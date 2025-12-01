Em 2024, o índice de mortalidade foi de 4,3 por 100 mil pessoas. Em nível nacional, segundo o boletim epidemiológico de 2024, o coeficiente de mortalidade em 2023 foi de 3,9 por 100 mil habitantes.



Apesar dos avanços significativos na oferta de tratamento antirretroviral (Tarv) e na disponibilidade de testes rápidos em todas as unidades de saúde pública, os dados ainda indicam que é necessário fortalecer as ações de prevenção e ampliar o diagnóstico precoce.



A prevenção do HIV fundamenta-se na combinação de diversas estratégias que, quando aplicadas de forma integrada, aumentam a proteção contra o HIV e outras ISTs. Dentre essas estratégias estão:



Uso regular de preservativos internos e externos;

Testes regulares;

Distribuição de insumos preventivos e acesso à Profilaxia Pré-Exposição (Prep);

Profilaxia Pós-Exposição (PEP).



Essas ferramentas estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e ajudam a reduzir significativamente a incidência de novas infecções. A Prep é recomendada para indivíduos com maior risco de exposição ao HIV e deve ser usada continuamente ou sob demanda, conforme a avaliação de um profissional. A PEP deve ser iniciada em até 72 horas após uma situação de risco, com o devido acompanhamento.



Como enfatiza a coordenadora de Agravos Transmissíveis e IST/Spais, Ana Paula Vieira de Deus, o diagnóstico precoce permite a iniciação rápida do tratamento, assegurando qualidade de vida ao interromper a cadeia de transmissão. Isso, por sua vez, diminui consideravelmente o risco de adoecimento e óbito por aids.



A SES organizou uma série de atividades para o Dezembro Vermelho, que inclui reuniões para profissionais de saúde em Brasília e para a população em geral, além de atendimentos com orientações e testes em Goiânia e Região Metropolitana.



O teste rápido é um procedimento simples, confiável, gratuito, não requer jejum e o resultado é disponibilizado em poucos minutos.







