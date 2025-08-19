A Secretaria de Esporte e Lazer promoveu uma corrida de rua e finais de futsal, futevôlei e basquete 3 x 3 neste domingo (17), reunindo atletas, famílias e a comunidade em um ambiente de lazer e cidadania.O Parque da Cidade foi o cenário, neste domingo (17), para o encerramento do projeto Disseminando o Esporte, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF). A programação atraiu mais de 3 mil participantes, que se envolveram na corrida de rua e assistiram às finais das modalidades de futsal, futevôlei e basquete 3 x 3.O evento representou a etapa final de uma série de atividades que, desde o final de julho, animaram o parque com competições esportivas gratuitas e abertas ao público. Além da corrida, as decisões das três modalidades coletivas foram os grandes destaques do dia, atraindo atletas de diversas regiões do DF.O projeto foi equipado com um sistema de segurança abrangente, arbitragem, cuidados médicos, pacotes para os participantes e prêmios para os ganhadores, assegurando conforto e uma organização eficiente para todos os envolvidos.No mesmo dia, o Parque da Cidade sediou também a Corrida pela Primeira Infância, promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Destinada a crianças de 3 a 12 anos, a atividade integrou as comemorações do Mês da Primeira Infância, com o intuito de valorizar o brincar, a convivência familiar e o direito das crianças ao esporte e ao lazer.Essas duas atividades transformaram o domingo em uma celebração para toda a comunidade, destacando o esporte como um meio de promover saúde, inclusão e cidadania. O dia concluiu-se com muita emoção, tanto dentro quanto fora das quadras e arenas. A corrida reuniu milhares de participantes, e as finais das competições proporcionaram momentos de intensa rivalidade e vitórias inesquecíveis.