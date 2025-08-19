A Secretaria de Esporte e Lazer promoveu uma corrida de rua e finais de futsal, futevôlei e basquete 3 x 3 neste domingo (17), reunindo atletas, famílias e a comunidade em um ambiente de lazer e cidadania.
O Parque da Cidade foi o cenário, neste domingo (17), para o encerramento do projeto Disseminando o Esporte, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF). A programação atraiu mais de 3 mil participantes, que se envolveram na corrida de rua e assistiram às finais das modalidades de futsal, futevôlei e basquete 3 x 3.
O evento representou a etapa final de uma série de atividades que, desde o final de julho, animaram o parque com competições esportivas gratuitas e abertas ao público. Além da corrida, as decisões das três modalidades coletivas foram os grandes destaques do dia, atraindo atletas de diversas regiões do DF.
O projeto foi equipado com um sistema de segurança abrangente, arbitragem, cuidados médicos, pacotes para os participantes e prêmios para os ganhadores, assegurando conforto e uma organização eficiente para todos os envolvidos.
No mesmo dia, o Parque da Cidade sediou também a Corrida pela Primeira Infância, promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Destinada a crianças de 3 a 12 anos, a atividade integrou as comemorações do Mês da Primeira Infância, com o intuito de valorizar o brincar, a convivência familiar e o direito das crianças ao esporte e ao lazer.
Essas duas atividades transformaram o domingo em uma celebração para toda a comunidade, destacando o esporte como um meio de promover saúde, inclusão e cidadania. O dia concluiu-se com muita emoção, tanto dentro quanto fora das quadras e arenas. A corrida reuniu milhares de participantes, e as finais das competições proporcionaram momentos de intensa rivalidade e vitórias inesquecíveis.
