Casos de coronavírus em Formosa sobem para 11

Alta por critério clínico-epidemiológico: 17

Descartados: 44

40 por laboratório

04 não se enquadram

Existem 11 casos notificados de pacientes com coronavírus em Formosa. São 2 casos a mais que o dia anterior. No domingo eram 9 casos notificados.Goiás é hoje o Estado com o pior índice de isolamento social no país. Para frear esse dado, o governador Ronaldo Caiado reuniu por videoconferência com os prefeitos para debater novas medidas para restringir a movimentação de pessoas e a proliferação do vírus.Confirmados por laboratório: 1100 hospitalizado07 permanece em isolamento domiciliar.04 CuradosSuspeitos: 20 (uma notificação na data de hoje)20 em isolamento domiciliar00 hospitalizadoÓbitos confirmados: 00