Em manobra, apoiadores do prefeito compartilham posts similares da Prefeitura

Apoiadores do prefeito Gustavo Marques, têm usado as redes sociais, para divulgar as ações da Prefeitura de Formosa que não podem ser compartilhadas pelos canais oficiais por causa da legislação eleitoral. A arte que eles estão usando relembram a identidade visual que a Prefeitura utiliza nos canais oficiais.A “manobra” está sendo utilizada pelos apoiadores há algum tempo. Oficialmente, as redes sociais das Prefeituras devem ser suspensas três meses antes das eleições.