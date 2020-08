Senador Vanderlan, do PSD, entregou para Formosa uma motoniveladora

O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, partido do ex-prefeito Itamar Barreto e dos vereadores Eduardinho e Rafael, indicou o município de Formosa para receber uma motoniveladora. O ato administrativo aconteceu na segunda-feira (10), na sede regional da Conab, em Goiânia.O senador Vanderlan Cardoso (PSD) recebeu o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes (MDB) e o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira para entregar 26 máquinas pesadas a municípios goianos. Formosa recebeu uma.Formosa ficou na primeira etapa de entrega. Das 64 máquinas, apenas 26 foram entregues. As demais estão com atraso na entrega por causa do coronavírus. Vanderlan destinou recursos orçamentários para aquisição de 64 máquinas, sendo que 26 delas foram entregues nesta primeira remessa.