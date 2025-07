Como contador, Vertinho foi o fundador de um dos maiores escritórios de Contabilidade Pública do Entorno e Nordeste Goiano. Hoje se destaca na contabilidade Comercial, Industrial e com especialização em Planejamento Tributário.Após chegar ao cargo máximo do distrito 4530 do Rotary que é composto pelos estados de Goiás, Brasília e Tocantins no ano de 2018/2019 com o lema Seja a Inspiração, tinha decidido a não presidir o Rotary de Formosa mais, pois já tinha presidido nos anos de 1999/2000 na Governadoria do Zago, em 2002/2003, na Governadoria do Chico Slabtz, em 2006/2007 na governadoria do Luiz Gustavo e em 2012/2013 – na Governadoria do Gercy Camelo.Vertinho entende que a presidência dos clubs devem ser deixadas a novos líderes e assim tinha decido o club de Formosa, que elegeu o Thiago Dias, como presidente, mas ao assumir a Secretaria de Educação da Prefeitura de Formosa o mesmo dispensou em reunião o cargo de presidente 2025/2026. Foi onde que o Club do Rotary de Formosa em reunião, pediu e elegeu o Vertinho de Oliveira, para presidir o club pela quinta vez na longa e bela história do Rotary na cidade de Formosa, que já dura mais de 40 anos.Vertinho já ocupou e ocupa vários cargos de relevância no Distrito 4530 composto por Goiás, Brasília e Tocantins, cargos estes como: Governador Assistente, 2009/2010 gov. Adriano; 2013/2014, gov. Fonseca, 2014/2015 gov. Demetrius; foi ele Governador do Distrito 4530 em 2018-2019; Presidente Do Conselho De Governadores 2022/2023 gov. Tom; Presidente da Comissão de Combate a Pólio Plus do Distrito em 2023/2024 do gov. Jose Hilario, 2024/2025 e agora 2025/2026 é presidente de clube na gestão da governadora Dina Machado.A história do Rotary em Formosa, ultrapassa os 40 anos, o Rotary Formosa, tem 25 anos de existência, nesse período já houve uma das maiores distribuições de cestas básicas da cidade, em conjunto com os vicentinos e exército. Já foram distribuídas sopas a pessoas carentes por 3 anos, fundação da festa da moagem, entre outros. Já foram distribuídas em torno de 300 cadeiras de rodas além do apoio a diversos projetos sociais na cidade.Vertinho como rotariano participou de quase todos os conselhos de fiscalização do Município, como o Conselho da Assistência Social; Conselho de Segurança e Conselho do Banco do Povo. Vertinho hoje preside o Conselho de Proteção da Pessoa Idosa. No Conselho da Criança e do Adolescente, foi o primeiro presidente, onde fundou o primeiro Conselho Tutelar de Formosa em 1991 e na sua terceira passagem pelo Conselho da Criança e do Adolescente em 2014, fundou o 2º Conselho Tutelar de Formosa, pois o município já ultrapassava 100.000 habitantes “Isso me deixa muito orgulho e também a instituição Rotary Club em Formosa. Deixando claro que todos esses serviços são voluntários sem remuneração”, diz o presidente do Rotary Club de Formosa, Vertinho Oliveira.Sobre os projetos Vertinho diz “Hoje contamos com um grande projeto de arrecadação de tampinhas e lacres para venda e aquisição de cadeiras de rodas e de banho, contamos com uma fábrica de fraldas geriátricas, máquina doada pelo empresário Itamar Barreto, pessoa que como empresário e político, sempre apoiou o Rotary e todas a entidades da cidade. Participamos de diversos programas assistenciais, seja público ou privado, apoiamos grandes eventos como a corrida da Polícia Civil, que estamos desde o início a convite do grande e competente delegado Dr. José Antônio. No futuro ampliaremos a fabricação de fraldas, com mais uma máquina que estamos adquirindo em comodato, e pra isso, vamos a comunidade, buscar parcerias, seja através de novos rotarianos, seja através de voluntários”, revela.