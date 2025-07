As equipes de tratadores mantêm os protocolos sanitários, mesmo sem novos casos de gripe aviária; nesta semana, as visitas guiadas ocorrerão todos os dias.

Após um período superior a um mês de fechamento devido à detecção de casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, o Zoológico de Brasília reiniciou suas atividades nesta segunda-feira (7). A reabertura foi autorizada pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), com base em uma análise técnica e seguindo as orientações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Foram implementadas medidas de controle e prevenção para evitar a disseminação do vírus, que foi encontrado em duas aves nos meses de maio e junho. A decisão de reabrir a unidade levou em conta a estabilização do cenário epidemiológico e a falta de novos registros da doença no Distrito Federal, após aproximadamente 20 dias sem novos casos.

O retorno das visitas acontece com a continuação da adoção de rígidos protocolos de biossegurança, elaborados pela equipe técnica do parque. Dentre as medidas mantidas está a desinfecção obrigatória dos profissionais ao entrar e sair do local, visando proteger os animais e preservar o ambiente. Os visitantes não terão restrições ou medidas diferentes, podendo se mover livremente pelo parque.

Diversas famílias já estão aproveitando a reabertura do Zoológico, não apenas para rever os animais, especialmente os brasilienses, mas também para aqueles que vêm de fora do Quadradinho conhecer novos espaços. A família do técnico em refrigeração Acassio Tavares Campos, 36 anos, veio da Bahia para visitar o Distrito Federal, e o Zoológico é uma das principais atrações de sua lista.

A entrada no Zoológico permanece gratuita durante feriados e domingos, conforme o Decreto nº 47.009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Nos demais dias, o ingresso varia entre R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira). O local está aberto das 8h30 às 17h.