O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) reafirmou sua dedicação ao respeito, à dignidade e ao cuidado integral da saúde da população trans e travesti com uma força-tarefa focada em cirurgias plásticas afirmativas de gênero.

No final de junho passado, durante a semana do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ (28/06), a unidade realizou 11 intervenções cirúrgicas, reduzindo a fila de espera para procedimentos eletivos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuindo para a transformação de vidas.

Essa ação é promovida pelo Serviço Transexualizador – Ambulatório TX da unidade de saúde do Governo de Goiás, que desde 2017 acolheu milhares de pessoas, oferecendo escuta qualificada, hormonioterapia e mais de 270 cirurgias transexualizadoras.

Cirurgias plásticas afirmativas de gênero no HGG

Ana Luísa, uma paciente de 29 anos, está vinculada ao Ambulatório TX há sete anos. Ela relata que se reconheceu como uma pessoa trans por volta dos 17 anos e que, ao longo do tempo, já se submeteu a diversas cirurgias, incluindo a de redesignação sexual.

Durante a ação do HGG, ela também teve a oportunidade de realizar a cirurgia de aumento mamário com colocação de prótese.

Outra paciente do HGG, uma mulher trans de 26 anos que preferiu manter sua identidade em sigilo, compartilha sua trajetória no Ambulatório TX. Crescendo em um lar conservador, ela enfrentou dificuldades para aceitar sua identidade de gênero, mas encontrou no Serviço Transexualizador – Ambulatório TX do HGG o suporte necessário para se reconhecer e se sentir completa.

Ela menciona que começou o tratamento no projeto em 2018, iniciando a terapia hormonal em 2021 e recebendo suporte psicológico e psiquiátrico, além do auxílio da equipe médica. Ela ainda menciona que o serviço prestado pelo HGG foi fundamental para a validação de sua identidade de gênero, permitindo a realização de suas cirurgias.