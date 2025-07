A Emater Goiás deu início a um estudo voltado para o mapeamento das principais atividades agropecuárias realizadas pela agricultura familiar no estado. Essa iniciativa tem como objetivo reconhecer os desafios, oportunidades e potencialidades do setor, fundamentando-se na escuta atenta dos que vivenciam a realidade do campo.

O formulário online está acessível e pode ser preenchido até o dia 11 de julho por agricultores, membros de cooperativas, consultores, representantes de associações, sindicatos, cooperativas, instituições públicas e outros agentes do setor. Clique aqui para acessar.

Conforme afirma o presidente da Emater, Rafael Gouveia, a pesquisa fornecerá dados estratégicos que auxiliarão na criação de políticas públicas e ações destinadas ao fortalecimento da produção rural.

Mapeamento colaborativo e estratégico da agricultura familiar

O Mapeamento da Agricultura Familiar abarca as principais cadeias produtivas do setor agrícola, da pecuária e da agroindústria, além de possibilitar a identificação de novas atividades e oportunidades promissoras, promovendo a diversificação e a sustentabilidade das unidades produtivas.

Ademais, os resultados orientarão o direcionamento da Emater em pesquisa, inovação e desenvolvimento rural, viabilizando colaborações com instituições de ensino, pesquisa, extensão rural e agências de fomento.