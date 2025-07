Um total de 61 cidades que apresentavam baixa taxa de vacinação viu um aumento considerável nas imunizações contra a Influenza após implementarem estratégias simples e contínuas sugeridas pelo Governo de Goiás. Entre os que obtiveram progresso, 11 são de diferentes regiões do Estado e se destacaram com índices superiores a 60%. Outras 50 localidades possuem coberturas acima de 50%.Damolândia, situada na Região de Saúde Central, registrou o maior percentual de cobertura em todo o estado, alcançando 74,6%. Em seguida, encontram-se os municípios de Caturaí, com 67%, Brazabrantes (65,7%), São Miguel do Passa Quatro (65,1%) e Palminópolis (63,7%).O avanço obtido por esse grupo de cidades é fruto da implementação das ações recomendadas pelo Governo de Goiás desde o início da Campanha de Vacinação contra a Influenza, em 1º de abril.O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos, tem convocado os administradores municipais, encarregados de realizar as ações vacinais, a adotarem estratégias para atingir a meta de imunizar 95% dos integrantes dos grupos prioritários, especialmente idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos e indivíduos imunocomprometidos.Damolândia melhorou seus índices de cobertura através da adoção de medidas abrangentes. Entre essas ações, destacam-se a ampliação do horário de funcionamento do posto de vacinação, a mobilização de equipes no Centro de Convivência de Idosos e a procura ativa na área rural e urbana. Ângela Stival Leal, responsável pela Secretaria Municipal de Saúde de Brazabrantes, investiu na divulgação através de carros de som e postagens em redes sociais para engajar a população.Ademais, as equipes, em colaboração com os agentes de saúde, realizaram visitas domiciliares, participaram de encontros com grupos de idosos, ampliaram os horários de vacinação, abriram os postos aos sábados e visitaram escolas para vacinar crianças menores de 5 anos.Flúvia Amorim, subsecretária de Vigilância em Saúde, enfatiza a importância de que todos os gestores municipais emulem as experiências bem-sucedidas dessas cidades e desenvolvam estratégias para aumentar as taxas de cobertura vacinal.Os dados da SES indicam que somente neste ano houve 6.864 casos de Srag, resultando em 413 mortes. Deste total, 1.150 foram devido a Influenza e 308 a Covid-19.Os baixos índices de vacinação e a ascensão dos casos de Srag por sete semanas consecutivas levaram o Governo de Goiás a declarar Situação de Emergência em relação à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).Prontamente, a SES aumentou a capacidade de atendimento ao acrescentar 163 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e mais 50 leitos de suporte ventilatório em 52 cidades de todas as áreas do Estado.