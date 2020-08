Vereadores arquivam denúncia de vereador Netinho contra vereador Wenner

A denúncia de infração político-administrativa proposta pelo vereador Netinho em desfavor do vereador Wenner Patrick foi retirada de pauta na noite desta terça-feira (11).O vereador Netinho faz parte da base do prefeito Gustavo Marques. A denúncia buscava a instauração de comissão na Câmara para a cassação do vereador Wenner, que é pré-candidato a prefeito de Formosa. O líder do governo na Câmara, vereador Mundim, propôs a retirada de pauta.A denúncia era de fato ocorrido no dia 24/07/2020 quando o vereador Wenner se exaltou na Secretaria Municipal de Saúde, quando foi barrado na porta da secretaria.Na última sessão, vereadores da base do prefeito Gustavo Marques expulsaram manifestantes do plenário.Os vereadores estavam inclinados a iniciar o processo, no entanto, com a retratação do vereador Wenner, que circulou nas redes sociais, a base governista recuou e aceitou as desculpas.A porta da Câmara Municipal de Formosa ficou fechada e o acesso limitado.Os únicos vereadores que votaram contra a retirada de pauta da denúncia foram o vereador Netinho, autor da denúncia e o vereador Bruno Araújo.A denúncia:O pedido de retratação: