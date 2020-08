Itamar Barreto se descompatibilizará de cartório, candidatura mais próxima

O ex-prefeito de Formosa, Itamar Barreto, se descompatibilizará das suas funções no cartório. Esse era um impedimento para sua candidatura à Prefeitura de Formosa. A lei eleitoral impõe que os possíveis candidatos sejam descompatibilizados até três meses antes do pleito.Na rádio Lance FM, o radialista Fábio JR, elogiou: “O PSD tem um nome de peso”, disse. “Com esse anúncio a situação em Formosa muda. É uma pessoa de peso da mais alta honradez e seriedade. Nos negócios e na família formosense. Você pode falar qualquer coisa do Itamar, menos que não é um cara íntegro, honesto e de palavra”, complementou.Itamar Barreto comandou Formosa durante os anos de 2013 a 2016. As receitas no período diminuíram drasticamente por causa da crise financeira e política no Brasil. Itamar não veio para a reeleição em 2016, Ernesto venceu e anos após renunciou para ocupar o cargo de secretário estadual.O ex-prefeito Itamar Barreto nunca deixou Formosa. Entre sua residência e sua chácara sempre esteve no município. Obras iniciadas em sua gestão segue sendo inauguradas. Nos bastidores da política, era um pedido antigo de apoiadores para que ele colocasse seu nome à disposição. Agora, está cada vez mais possível.