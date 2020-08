Prefeitura de Formosa não responde solicitações e arquiva solicitações, mesmo após ACP do MPGO

Para inglês ver





A Prefeitura de Formosa foi acionada judicialmente pelo Ministério Público de Goiás (clique), que propôs Ação Civil Pública contra o município de Formosa, representado pelo prefeito Gustavo Marques, visando garantir a transparência de informações inseridas no site oficial da prefeitura, conforme determina a legislação que trata do tema.



A parte de receitas, já está disponível. Estava travada na data de 2017. Dos 52 pedidos fora do prazo em 23 de julho, agora contam somente 4. Se todos receberam o mesmo tratamento, nenhuma denúncia foi respondida. Mesmo quase zerando a fila de solicitações.





A Prefeitura de Formosa decidiu mesmo não acatar o pedido do Ministério Público de Goiás ao Tribunal de Goiás.A solicitação protocolada no dia 5 de maio, foi concluída e arquivada, sem nenhuma resposta. “Primeiramente pedimos desculpas pelo transtorno causado em demora a sua resposta. Caso ainda não tenha solucionado o seu problema, nos retorne com um ok. Att, Ouvidoria Geral do Município”.A resposta que deveria ser realizada na mesma solicitação não aconteceu. Uma nova solicitação reinicia os prazos e a solicitação conta como concluída mesmo sem nenhuma resposta.