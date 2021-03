Confira decretos, ocupação de leitos e situação do COVID em Formosa/GO

Prefeito vai para as redes: Formosa tem 100% das UTIs ocupadas, na enfermaria ocupação está em 73%





Na última avaliação epidemiológica, divulgada pela Prefeitura de Formosa, o município está em uma situação crítica para combater o coronavírus. Dos leitos disponíveis no Hospital Regional de Formosa, os 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva estão ocupados por pacientes com COVID. Dos 64 leitos de enfermaria, 73% já estão ocupados (19 leitos por morbidades gerais e 26 com pacientes que contraíram o COVID). No box (ala vermelha), dos 5 leitos, 3 já estão ocupados com pacientes que contraíram COVID.





O prefeito Gustavo Marques (Podemos), foi às redes solicitar para que a população cumpra o decreto municipal e obedeça às medidas de segurança.





A capacidade do Hospital Regional de Formosa, principal linha de frente na região não está confortável e beira ao colapso, sem vagas de UTI.





Para respeitar o decreto, são já são 3 que alteram entre si, endurecendo e flexibilizando atividades. São eles: 614/2021, 640/2021 e o último 645/2021. Veja eles logo abaixo:





Hospital Regional de Formosa

Leitos em Geral

NÚMERO DE LEITOS TOTAL COVID Leitos ocupados Taxa de ocupação % Números de leitos enfermaria 64 26 19 73 Números de leitos Box (ala vermelha) 05 03 01 33,33 Números de leitos UTI 10 10 10 100

Observação: Informações dadas pelo HRF no dia 11/03/2021

Unidade de Pronto Atendimento Infantil

Leitos em Geral

NÚMERO TOTAL DE LEITOS Números de leitos ala amarela 10 Números de leitos ala vermelha 04 Números de leitos para Covid 05 Números de leitos para Covid com respirador 01 Taxa de ocupação 00









Vídeo Prefeito Gustavo Marques: