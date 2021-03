Secretário de Saúde é convocado pelos vereadores

A bancada da independência fez a proposição, que foi aprovada pela maioria dos vereadores. Secretário tem a obrigação de atender.





A bancada da independência, composta pelos vereadores Marquim Araújo, Professor Valdson José, Subtentente Clésio, Delegada Fernanda, Dr. João Batista e Simone Ribeiro, propôs um requerimento de convocação do Secretário Municipal de Saúde, na sessão desta quarta-feira (10).





A bancada quer saber quem são os mais 2200 profissionais de saúde de Formosa que teriam sido vacinados contra a COVID-19, conforme afirma a Secretaria de Saúde. O número de profissionais é maior do que o de outras cidades do Entorno do DF, inclusive mais populosas que Formosa.





Os dados de 9 de março, divulgados pela secretaria, dão conta de 2274 profissionais de saúde vacinados com a primeira dose e 668 com a segunda, em Formosa. No entanto, comparando esses dados com os de Luziânia, por exemplo, os vereadores verificaram que a cidade que tem quase o dobro da população de Formosa vacinou 1580 profissionais de saúde com a primeira dose e 924 com a segunda.





A Câmara Municipal votou em peso a favor da convocação. Dos 19 vereadores, 15 querem ouvir explicações do Secretário de Saúde. Votaram contra a convocação os vereadores Professor Shinayder, Mundim, Com de Paiva e Hermes Costa.





Agora, Delegada Fernanda, Marquim Araújo, Dr. João Batista, Subtenente Clésio, Índio de Assis, Cátia Rodrigues, Roberta Brito, Joelson Trovão, Simone Ribeiro, Ciê do Sacolão, Valdson José, Luziano Martins, Welio de Iraci e Filipe Vilarins, que votaram a favor da convocação, aguardam o comparecimento do Secretário para prestar explicações, o que pode acontecer já nessa próxima quinta-feira, 11, uma vez que ele já teria os dados solicitados, tendo em vista que já os teria enviado ao Ministério Público.