Policiais militares resgatam idosa de cisterna em São João d'Aliança/GO

Acionados via-190, pelo SD JUNIOR de folga, equipe deslocou até a rua 30 no Setor União, São João d'Aliança/GO, onde segundo informações, uma idosa teria caído em uma cisterna nos fundos de sua residência.





Ao chegar no local, depararam com sua filha emocionalmente abalada, chorando desesperada. Após, acalmá-la, informou que hoje pela manhã teria escutado gritos de socorro, que ao sair no quintal não visualizou nenhuma pessoa, mas quando estava voltando para interior de sua casa notou que os gritos estavam vindo da cisterna ao lado da casa.





No local, os militares ouviram gritos de socorro e logo em seguida visualizaram uma senhora no fundo da cisterna de aproximadamente 12 metros, segundo informações de familiares.





A equipe realizou o salvamento da vítima por meio de cordas, após análises no local.





A vítima apresentava um possível quadro de hipotermia (sensação de frios, tremores, espasmos musculares, sensação de frio nas extremidades e tonalidade cinzenta).





Os policiais agiram de forma a preservar o estado clínico da vítima mantendo a temperatura corporal por meio de cobertor, deixando imobilizada e mantendo os sinais vitais preservados. Em ato contínuo, a enfermeira Érica e o motorista Clesio, imobilizaram por meio de equipamentos próprios para o salvamento da vítima e a conduziram até o Hospital Municipal para os demais cuidados necessários.





Equipe

2° SGT Geovane

SD Silva





Equipe

CB Jones

SD Gomes Rocha

Comandante da 14ª CIPM: Major Ferreira





Disque Denúncia PM de São João D' Aliança- GO

(62) 9 9969-5680





Responsável pelo Envio: SD Sidnei