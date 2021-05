A cidade de Formosa está promovendo uma frente de trabalho para a desobstrução e restauração das galerias de águas pluviais. A iniciativa visa diminuir os alagamentos na época de chuva. Desta vez, a cidade está fazendo um trabalho de diagnóstico mais preciso com inspeção robotizada.O trabalho, que é inédito na cidade, adentra até 120 metros da galeria. A iniciativa cria um mapa de todas as galerias e quando sobreposto ao mapa da cidade, permite o planejamento de ações articuladas.Quem está na linha de frente destaca que a as galerias estão bastante sujas com resíduos que a população descarta nas ruas e terrenos. Na chuva esses resíduos vão para as galerias pluviais, obstruindo elas. As garrafas pet, latas de bebida e vasilhas plásticas aparecem com grande incidência na limpeza.A vídeo inspeção realizada em Formosa faz a detecção e diagnóstico das galerias e mostra quebras, entupimentos, rachaduras, corrosão, raízes quebradas e elementos que estão danificando as galerias pluviais.