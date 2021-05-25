Confira:
Guarda Municipal
ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSACONVOCAÇÃOO Prefeito do Município de Formosa, Estado de Goiás, em cumprimento a determinaçãojudicial, Processo nº 5382412-65.2020.8.09.0044, torna pública a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº. 003/2014, conforme segue:CARGO: GUARDA MUNICIPAL - 3ª CLASSEBRENO REIS D. MAGALHÃESEDUARDO ALVES DE SOUSAJOÃO VICTOR PIRES DE ALMEIDAANDRÉ WILLIAN RIBEIRO ALVESDOUGLAS FRAZÃO VASCONCELOSMARCIO IVON RODRIGUES DA COSTAFABRICIO PEREIRA DE ANDRADELEONARDO NUNES DE OLIVEIRAGLEUDISON FABIO FERREIRA PRETOLOURIVAL MOREIRA SANTOS JUNIORWESLEY FRANCISCO MAIA DE ARAUJOELDECIO DE JESUS COIMBRA RAMOSMOISES CORINO DE MELO JUNIORPAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVARAFAEL RODRIGUES B. NUNESISRAEL SANTOS MARTINS DE OLIVEIRAROSEMBERGUE DA SILVA VICENTEALAN RAUNEY DE SANTANA COSTAEDUARDO RODRIGUES DA SILVAJULYS DE CASTRO DA SILVAMARIO CELSO DE ALMEIDA BARROSIVAN TAVARES REGO JUNIORTHIAGO DANTAS DE OLIVEIRAANTONIO RIBEIRO LIMAMAURO SERGIO MAGALHÃES BEZERRA JUNIORBISMARK DANITON DE OLIVEIRA LINSANDERSON BATISTA DA SILVAMURIEL RHANDER DA SILVADAMIÃO DE AQUINO PEREIRATIAGO DE OLIVEIRA PINHEIROJULIO CEZAR DO NASCIMENTO MATHIASRODRIGO PEREIRA BORGESHUGO DOS SANTOS ANDRADEROGERIO NASCIMENTO DE SOUZA**********************************************************************************Formosa-GO, 25 de maio de 2021.GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRAPrefeito Municipal
Fiscal de vigilância sanitária
ESTADO DE GOIÁSPREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSACONVOCAÇÃOO Prefeito do Município de Formosa, Estado de Goiás, em cumprimento a determinaçãojudicial através de Mandado de Segurança, Processo nº: 5530502-49.2019.8.09.0044, torna pública aconvocação de candidato aprovado no Concurso Público Edital nº. 002/2014, conforme segue:CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CLASSE IERIC REIS TOSTES**********************************************************************************Formosa-GO, 25 de maio de 2021.GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRAPrefeito Municipal
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