O prefeito Gustavo Marques convocou os candidatos aprovados no concurso da Guarda Municipal e Fiscal de Vigilância Sanitária nesta terça-feira (25). O anúncio foi feito pelas redes sociais da Prefeitura de Formosa.

Confira:

Guarda Municipal


ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 
 
CONVOCAÇÃO 
 
O Prefeito do Município de Formosa, Estado de Goiás, em cumprimento a determinação 
judicial, Processo nº 5382412-65.2020.8.09.0044, torna pública a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº. 003/2014, conforme segue: 
 
CARGO: GUARDA MUNICIPAL - 3ª CLASSE 
 
BRENO REIS D. MAGALHÃES 
EDUARDO ALVES DE SOUSA 
JOÃO VICTOR PIRES DE ALMEIDA 
ANDRÉ WILLIAN RIBEIRO ALVES 
DOUGLAS FRAZÃO VASCONCELOS 
MARCIO IVON RODRIGUES DA COSTA 
FABRICIO PEREIRA DE ANDRADE 
LEONARDO NUNES DE OLIVEIRA 
GLEUDISON  FABIO FERREIRA PRETO  
LOURIVAL MOREIRA SANTOS JUNIOR 
WESLEY FRANCISCO MAIA DE ARAUJO 
ELDECIO DE JESUS COIMBRA RAMOS 
MOISES CORINO DE MELO JUNIOR 
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 
RAFAEL RODRIGUES B. NUNES 
ISRAEL SANTOS MARTINS DE OLIVEIRA 
ROSEMBERGUE DA SILVA VICENTE 
ALAN RAUNEY DE SANTANA COSTA 
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 
JULYS DE CASTRO DA SILVA 
MARIO CELSO DE ALMEIDA BARROS 
IVAN TAVARES REGO JUNIOR 
THIAGO DANTAS DE OLIVEIRA 
ANTONIO RIBEIRO LIMA 
MAURO SERGIO MAGALHÃES BEZERRA JUNIOR 
BISMARK DANITON DE OLIVEIRA LINS 
ANDERSON BATISTA DA SILVA 
MURIEL RHANDER DA SILVA 
DAMIÃO DE AQUINO PEREIRA  
TIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO 
JULIO CEZAR DO NASCIMENTO MATHIAS 
RODRIGO PEREIRA BORGES 
HUGO DOS SANTOS ANDRADE 
ROGERIO NASCIMENTO DE SOUZA 
********************************************************************************** 
 
Formosa-GO, 25 de maio de 2021. 
 
GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Fiscal de vigilância sanitária


ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
CONVOCAÇÃO
O Prefeito do Município de Formosa, Estado de Goiás, em cumprimento a determinação
judicial através de Mandado de Segurança, Processo nº: 5530502-49.2019.8.09.0044, torna pública a
convocação de candidato aprovado no Concurso Público Edital nº. 002/2014, conforme segue:
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CLASSE I
ERIC REIS TOSTES
**********************************************************************************
Formosa-GO, 25 de maio de 2021.
GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Fonte: Prefeitura de Formosa 

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