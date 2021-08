Continuamos trabalhando e seguindo as medidas de proteção contra a covid-19 rigorosamente: distanciamento seguro, uso de máscara, higienização dos ambientes, materiais e das mãos, além de outros cuidados. 💚👏🏻

A Prefeitura de Formosa informou o cronograma de volta às aulas da rede pública municipal. O cronograma inicia a partir da segunda-feira (2) de forma remota. No dia 16 de agosto as aulas serão presenciais com o acolhimento socioemocional dos alunos.Alô, pais e alunos de Formosa! Chegou o momento de voltar as aulas, com muita alegria e cuidado com todos. Dia 02/08/2021 até o dia 15/08/2021 início das aulas de forma remota.Dia 16/08/2021 aulas presenciais com acolhimento socioemocional dos alunos.